Sejm rozpatrzył petycję o zrównanie wieku emerytalnego do 62 lat dla wszystkich, wzbudzając nową falę dyskusji.

Mimo społecznego zainteresowania, parlamentarzyści odrzucili propozycję, utrzymując obecne regulacje bez zmian.

Sprawdź, dlaczego temat wieku emerytalnego wciąż jest gorący i co skłania Polaków do dłuższego pozostawania na rynku pracy!

Temat wieku emerytalnego od lat budzi ogromne emocje. Tym razem do Sejmu wpłynęła petycja, której autor zaproponował, aby kobiety i mężczyźni przechodzili na emeryturę po ukończeniu 62. roku życia. Dokument przewidywał także szereg rozwiązań osłonowych dla osób wykonujących ciężkie zawody oraz tych, którzy przerywali pracę z powodu opieki nad bliskimi. Wiadomo już jednak, jaką decyzję podjęli posłowie.

Wspólny wiek emerytalny 62 lata. Taki był pomysł

Autorem petycji jest Robert Ołdakowski, który zaproponował stopniowe wprowadzenie wspólnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Zmiany miałyby następować etapami, np. poprzez przesuwanie granicy o sześć miesięcy rocznie.

Projekt nie ograniczał się jednak wyłącznie do zmiany wieku przechodzenia na emeryturę. Zakładał również pozostawienie wyjątków dla osób wykonujących szczególnie ciężkie lub szkodliwe zawody oraz wprowadzenie rekompensat za okresy opieki nad dziećmi lub innymi członkami rodziny. Autor postulował również obowiązek przygotowywania przez rząd raportów oceniających wpływ reformy na finanse publiczne, rynek pracy i sytuację seniorów.

Celem proponowanych zmian miało być przede wszystkim bardziej zrównoważone pobieranie świadczeń emerytalnych przez kobiety i mężczyzn oraz zmniejszenie różnic w wysokości emerytur.

Jest decyzja Sejmu. Petycja nie będzie dalej procedowana

Petycją zajęła się sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Podczas marcowego posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że resort nie widzi obecnie podstaw do rozpoczynania prac nad zmianą przepisów.

Wskazano również, że obowiązujące w Polsce zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn pozostaje zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Ostatecznie Sejm zakończył prace nad petycją. Komisja zdecydowała o zamknięciu sprawy i przekazaniu dokumentu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, nie rekomendując rozpoczęcia procesu legislacyjnego.

Dyskusja o wieku emerytalnym nie cichnie

Choć petycja nie doprowadzi do zmiany przepisów, temat nadal pozostaje żywy. Niedawno prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska w rozmowie z PulsHR przyznał, że jest zwolennikiem zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Podkreślił jednak, że sposób przeprowadzenia takiej reformy pozostaje decyzją polityczną.

Debata toczy się również dlatego, że coraz więcej osób, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nie kończy aktywności zawodowej.

Polacy coraz później przechodzą na emeryturę

Dane pokazują, że obowiązujące przepisy to jedno, a decyzje samych Polaków – drugie. W 2024 roku ponad 187 tys. osób, które osiągnęły wiek emerytalny, nie złożyło jeszcze wniosku o przyznanie świadczenia.

Jednocześnie rekordowe 846,9 tys. emerytów nadal pracuje, pobierając równocześnie emeryturę z ZUS. Rośnie również liczba świadczeń niższych od ustawowego minimum – przekroczyła już 459 tys.

Eksperci wskazują, że wielu Polaków odkłada moment zakończenia pracy nie z powodu zmian przepisów, lecz z przyczyn finansowych. Dłuższa aktywność zawodowa pozwala zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia i ograniczyć ryzyko otrzymywania bardzo niskiej emerytury.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]