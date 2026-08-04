WIG20, indeks największych spółek GPW, pobił historyczny rekord z 2007 roku, osiągając 3963,21 pkt po blisko 19 latach oczekiwania.

Droga na szczyt była pełna globalnych kryzysów, ale od października 2022 WIG20 wzrósł o imponujące 195%, co jest drugą największą hossą w jego historii.

Za obecną hossą stoją zarówno spółki Skarbu Państwa (np. Orlen, KGHM), jak i duże firmy prywatne (np. XTB, Asseco), z których wiele podwoiło swoją wartość.

Rekord WIG20 trwał tak długo, ponieważ jako indeks cenowy nie uwzględnia wypłacanych dywidend, w przeciwieństwie do szerokiego indeksu WIG.

Historyczny moment na GPW: WIG20 z nowym rekordem

Stało się. Po prawie dziewiętnastu latach oczekiwania, indeks dwudziestu największych spółek na warszawskiej giełdzie, WIG20, w końcu pobił swój historyczny rekord. W poniedziałek, w trakcie sesji giełdowej, jego wartość wspięła się na poziom 3963,21 punktów. To więcej niż wynosił poprzedni szczyt z 29 października 2007 roku, który wynosił 3940,53 pkt.

Choć na zamknięciu dnia indeks lekko opadł do poziomu 3943 punktów, to symboliczna bariera została przełamana. To ostatni z wielkich rekordów z czasów poprzedniej wielkiej hossy, który pozostawał niepokonany. Dla porównania, szerszy indeks WIG, który obejmuje znacznie więcej spółek, swoje historyczne maksima bił już wielokrotnie od 2018 roku, więc jego kolejne rekordy przestały być sensacją. Teraz jednak dołączył do niego WIG20, co potwierdza siłę trwającej od lat hossy na giełdzie w Warszawie.

Jak wyglądała droga na szczyt? Burzliwe 19 lat na giełdzie

Te blisko dwie dekady to była prawdziwa sinusoida dla inwestorów. Kto zainwestował na samym szczycie w 2007 roku, musiał mieć nerwy ze stali. Najpierw przyszedł globalny kryzys finansowy z 2008 roku, który ściągnął indeks w dół o niemal 70%. Później było dynamiczne odbicie, ale radość nie trwała długo, bo już w 2011 roku rynkami wstrząsnął kryzys zadłużenia w strefie euro.

Kolejne lata też nie były łatwe. Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych z 2014 roku wprowadziły polską giełdę w wieloletni marazm. Gdy wydawało się, że rynek łapie oddech, uderzyła pandemia COVID-19, a zaraz po niej, w 2022 roku, wybuchła wojna w Ukrainie, napędzając inflację i ponownie spychając notowania w dół. Jednak od dołka z października 2022 roku sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Od tamtego momentu do dziś WIG20 urósł o imponujące 195%, co czyni obecną hossę drugą największą w historii tego indeksu.

Kto dał zarobić najwięcej? Liderzy hossy na polskiej giełdzie

Za tak potężnymi wzrostami stoją konkretne spółki. W ciągu ostatnich trzech lat ponad 30 firm notowanych na warszawskim parkiecie zwiększyło swoją wartość rynkową o co najmniej 100%. W tym gronie znaleźli się zarówno giganci kontrolowani przez Skarb Państwa, jak Orlen, PKO BP, Pekao SA, KGHM czy Tauron, jak i duże firmy prywatne, na przykład Newag, Torpol, Rainbow Tours, X Trade Brokers (XTB) czy Asseco Poland.

W poniedziałek, w dniu bicia rekordu, największy wkład we wzrosty miały akcje KGHM, które podrożały o 1,6%, oraz PGE zyskujące 3,3%. Warto też wyjaśnić, dlaczego na rekord WIG20 czekaliśmy tak długo, skoro szeroki rynek rósł już od dawna. WIG20 jest indeksem cenowym, co oznacza, że nie uwzględnia dywidend wypłacanych przez spółki. Za każdym razem, gdy firma dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, wartość indeksu jest korygowana w dół. To właśnie główny powód, dla którego potrzebował on znacznie więcej czasu na odrobienie strat niż indeks WIG, który dywidendy uwzględnia.

Indeks #WIG20 najwyżej w historii! 📈🇵🇱 Nowe rekordy również na #WIG i #mWIG40Indeks WIG20 przebił szczyt z 2007 roku. Trwało to tak długo z uwagi na duże dywidendy płacone przez blue chipy. Indeks WIG20TR (z dywidendami) systematycznie bije rekordy od końca 2023 roku. pic.twitter.com/S2jz1jO3LG— macroNEXT (@Macronextcom) August 3, 2026

SZCZERBA: Polska będzie częścią wszystkich pięciu przedsięwzięć obronnych Unii Europejskiej