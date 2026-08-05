Zastąpi pół warsztatu, a teraz w promocji w Action kosztuje grosze. Przebój dla majsterkowiczów

Małe narzędzie, które potrafi wielkie rzeczy

Prawdziwym odkryciem tego sezonu w ofercie sklepu jest Bezprzewodowe narzędzie wielofunkcyjne FERM w zaskakującej cenie 74,99 zł (obniżka z 89,90 zł). To urządzenie, które udowadnia, że niezwykła wszechstronność wcale nie musi iść w parze z astronomicznymi kosztami. Sprzęt ładuje się za pomocą uniwersalnego złącza USB-C, co jest ogromnym i bardzo nowoczesnym udogodnieniem. Brak plączących się kabli daje nam całkowitą swobodę pracy w każdym, nawet najciaśniejszym zakamarku domu. W zestawie znajdziemy aż 50 różnorodnych akcesoriów, dzięki czemu jedno poręczne narzędzie wystarczy do cięcia, szlifowania czy polerowania. To wręcz idealny wybór zarówno dla pasjonatów majsterkowania, jak i osób poszukujących solidnego sprzętu do doraźnych domowych napraw.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Bezprzewodowe narzędzie wielofunkcyjne FERM

Szybkie odświeżenie przestrzeni bez wzywania fachowca

Jeśli od dawna planujecie odmienić wygląd swojego mieszkania, w nowym katalogu czeka na was kilka przemyślanych rozwiązań, stworzonych z myślą o samodzielnych projektach. Skupiliśmy się na propozycjach, które pozwalają na błyskawiczne, a zarazem efektowne metamorfozy wnętrza.

Doskonałym tego przykładem są Samoprzylepne płytki ścienne (14,99 zł). Dzięki nim w zaledwie kilka chwil stworzycie na ścianie modny wzór, na przykład klasycznej jodełki, bez kleju i brudu, co w piękny sposób odmieni kuchnię lub łazienkę. Płytki po prostu przyklejasz na wybraną powierzchnię, błyskawicznie odmieniając wygląd kuchni lub łazienki. To idealny sposób na spektakularną metamorfozę przy minimalnym budżecie.

Uzupełnieniem niezbędnika przy wszelkich przeróbkach będzie z kolei kompaktowa Wkrętarka akumulatorowa FERM za 74,99 zł. Ten bezprzewodowy sprzęt idealnie leży w dłoni, a dołączony zestaw bitów i nasadek sprawia, że składanie nowych mebli to czysta przyjemność. Do mniejszych poprawek, chociażby zmiany koloru starych detali dekoracyjnych, niezastąpiona okaże się Farba w sprayu Spectrum (9,99 zł). Pokrywa powierzchnie z niezwykłą dokładnością i wysycha w niespełna 10 minut, a wszechstronność zastosowania czyni z niej produkt obowiązkowy w domowym warsztacie.

Sprytne światło tam, gdzie nie ma gniazdka

Kolejnym genialnym rozwiązaniem, które ułatwi Ci codzienne funkcjonowanie, jest bezprzewodowa lampa ścienna do wielokrotnego ładowania za jedyne 19,99 zł. To idealny wybór do miejsc, w których najbardziej brakuje dostępu do gniazdek elektrycznych. Brak wiszących przewodów oraz banalnie prosty montaż sprawiają, że możesz cieszyć się przyjemnym światłem dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz. To sprytny i niezwykle tani gadżet, który udowadnia, że nowoczesne i praktyczne rozwiązania wcale nie muszą być kosztowne.