Program 800 plus przechodzi gruntowne zmiany: ZUS już odmówił wypłaty świadczenia 12,5 tys. cudzoziemców po zaostrzeniu zasad.

Rząd Donalda Tuska planuje kolejną reformę, która ma zautomatyzować wypłatę 800 plus, eliminując potrzebę corocznych wniosków.

Sprawdź, co te zmiany oznaczają dla Twojej rodziny i czy ominie Cię uciążliwa biurokracja.

Pierwszy bilans zmian w programie 800 plus jest już znany. Po uszczelnieniu przepisów ZUS wydał około 12,5 tys. decyzji odmownych, a rząd zapowiada kolejne reformy. Z jednej strony mają one ograniczyć wypłatę świadczeń osobom, które nie spełniają nowych warunków, z drugiej – uprościć procedury dla rodzin, którym wsparcie przysługuje.

ZUS odrzucił już tysiące wniosków

Od 1 lutego obowiązują nowe zasady dotyczące obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej i posiadających status UKR. Aby otrzymać 800 plus, nie wystarczy już samo spełnienie dotychczasowych warunków. Rodzic lub opiekun musi wykonywać pracę zarobkową w Polsce, a dziecko po ukończeniu 6. roku życia powinno realizować obowiązek szkolny lub obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w polskim systemie edukacji. Warunkiem pozostaje również faktyczne zamieszkiwanie w Polsce zarówno rodzica, jak i dziecka.

Jak podaje portal Infor.pl, od wejścia w życie nowych przepisów do ZUS wpłynęło ponad 110 tys. wniosków objętych zmienionymi zasadami. Około 12,5 tys. z nich zakończyło się decyzją odmowną z powodu niespełnienia nowych wymogów. Oznacza to, że niemal co dziewiąty wniosek został odrzucony.

Od 1 czerwca podobne przepisy obowiązują także wobec części cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Zmiany nie obejmują obywateli Polski, państw Unii Europejskiej, krajów EFTA ani obywateli Wielkiej Brytanii korzystających z uprawnień wynikających z umowy regulującej wystąpienie tego kraju z Unii Europejskiej.

Miliony rodzin odczują kolejną zmianę

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniem, które ma uprościć korzystanie z programu przez rodziny spełniające warunki. Plan zakłada rezygnację z obowiązku corocznego składania wniosków o 800 plus. Jeśli sytuacja rodziny nie ulegnie zmianie, świadczenie miałoby być automatycznie przedłużane na kolejne okresy rozliczeniowe. W praktyce ZUS korzystałby z danych, które już posiada w swoich systemach, dzięki czemu rodzice nie musieliby co roku pamiętać o składaniu nowego formularza. Choć obowiązek informowania o zmianach wpływających na prawo do świadczenia pozostanie, rząd chce ograniczyć liczbę formalności po stronie rodzin.

Projekt został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co oznacza rozpoczęcie formalnych prac nad nowymi przepisami. Jeżeli rozwiązanie zostanie przyjęte, miliony rodziców nie będą musiały co roku składać nowych wniosków o 800 plus, a obsługa programu przez ZUS ma stać się prostsza i szybsza.

Program będzie bardziej szczelny i bardziej automatyczny

Zmiany pokazują, że rząd chce rozwijać program 800 plus w dwóch kierunkach jednocześnie. Z jednej strony trwa uszczelnianie zasad przyznawania świadczenia wobec części cudzoziemców i ograniczanie wypłat dla osób, które nie spełniają nowych warunków. Z drugiej – planowane jest ograniczenie biurokracji dla rodzin, których sytuacja pozostaje bez zmian.

Resort rodziny liczy, że automatyzacja procesu przyspieszy wypłatę świadczeń, zmniejszy liczbę spraw wymagających ręcznej obsługi przez ZUS i sprawi, że miliony rodziców nie będą już musiały co roku pamiętać o składaniu kolejnego wniosku o 800 plus.

W praktyce oznacza to, że program ma stać się jednocześnie bardziej szczelny i wygodniejszy dla uprawnionych. Osoby niespełniające nowych warunków mają mieć trudniejszy dostęp do świadczenia, natomiast rodziny, których sytuacja się nie zmienia, będą mogły korzystać z 800 plus z mniejszą liczbą formalności. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski i ograniczyć liczbę spraw wymagających ręcznej weryfikacji.

EKG 2026 - Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej