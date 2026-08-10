Specjalny prezent dla seniorów przed weekendem. ZUS już wysyła pieniądze

Dlaczego ZUS wypłaci emerytury wcześniej?

Kalendarz w sierpniu 2026 roku ułożył się w sposób, który wymusił na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych modyfikację standardowego harmonogramu wypłat. Wszystko przez to, że 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego) wypada w sobotę.

Zgodnie z przepisami, jeśli ustalony termin płatności świadczenia przypada na dzień wolny od pracy lub weekend, ZUS ma obowiązek przekazać środki wcześniej. Pieniądze muszą znaleźć się na kontach emerytów najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.

Kto dostanie pieniądze przed długim weekendem?

Wcześniejsza wypłata obejmie konkretną grupę seniorów. Chodzi o osoby, które standardowo otrzymują swoje emerytury lub renty 15. dnia każdego miesiąca. ZUS podjął już odpowiednie kroki, aby pieniądze dotarły do odbiorców na czas.

Przelewy na konta bankowe zostaną zrealizowane już 12 sierpnia (środa). Oznacza to, że przed rozpoczęciem długiego weekendu środki będą już bezpiecznie czekać na rachunkach bankowych.

zostaną zrealizowane już (środa). Oznacza to, że przed rozpoczęciem długiego weekendu środki będą już bezpiecznie czekać na rachunkach bankowych. Przekazy pocztowe - dla osób korzystających z usług listonosza ZUS przekazał fundusze na pocztę już 10 sierpnia. Dzięki temu operator pocztowy ma czas na doręczenie gotówki bezpośrednio do domów seniorów jeszcze przed sobotnim świętem.

Pozostali emeryci, których terminy wypłat przypadają na inne dni (np. 6, 10, 20 czy 25 sierpnia), otrzymają swoje świadczenia bez żadnych zmian, zgodnie z pierwotnym planem.

Czy trzeba składać wniosek o wcześniejszą wypłatę?

Nie, seniorzy nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych kroków ani składać wniosków do urzędu. Zmiana harmonogramu następuje całkowicie automatycznie. ZUS sam dba o to, by dostosować przelewy do układu dni wolnych w kalendarzu.

Urzędnicy przypominają jednocześnie, że wcześniejszy przelew nie oznacza wypłaty dodatkowego świadczenia. Jest to standardowa emerytura za sierpień, która trafia do nas nieco szybciej. Kolejna wypłata zostanie zrealizowana dopiero we wrześniu, zgodnie z regularnym planem.

Ważne ostrzeżenie dla planujących wizytę w urzędzie

Jeżeli w najbliższy piątek, czyli 14 sierpnia, planujesz załatwić jakiekolwiek sprawy osobiście w placówce ZUS, musisz zmienić swoje plany. W związku z tym, że święto 15 sierpnia przypada w sobotę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Decyzją premiera dzień wolny zostanie "oddany" właśnie w piątek, 14 sierpnia. W efekcie tego dnia:

wszystkie placówki ZUS w całej Polsce będą całkowicie zamknięte,

infolinia ZUS oraz pomoc konsultantów będą niedostępne,

zamknięte będą również urzędy skarbowe oraz wiele innych instytucji państwowych.

Wszelkie pilne sprawy warto zatem załatwić przez internet (np. za pośrednictwem portalu eZUS) lub przełożyć wizytę osobistą na kolejny tydzień.

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