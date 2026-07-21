Nowy premier wziął się od razu do roboty! Obniżka poddatku VAT od października

Nowy premier Andy Burnham ogłosił natychmiastową obniżkę VAT na energię do 0% od 1 października, aby ulżyć Brytyjczykom.

Dzięki tej decyzji gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić około 45 funtów rocznie na rachunkach za prąd, co ma przynieść "chwilę wytchnienia tej zimy".

Rząd spodziewa się, że obniżka VAT przyczyni się również do zmniejszenia inflacji CPI o 0,1 punktu procentowego.

Kosztująca 850 milionów funtów decyzja obejmie także małe przedsiębiorstwa i organizacje charytatywne, zapowiadając "największe zmiany od czterdziestu lat".

Niższe rachunki za prąd w Wielkiej Brytanii już od października

Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham nie czekał długo z pierwszymi decyzjami. Tuż po objęciu urzędu ogłosił plan, który ma bezpośrednio ulżyć milionom gospodarstw domowych zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Kluczowym elementem jest zapowiedziana przez rząd obniżka VAT na energię elektryczną, która wejdzie w życie 1 października 2026 roku. Stawka podatku zostanie zredukowana z obecnych 5 proc. do zera.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na Downing Street, to „natychmiastowe działanie, aby obniżyć podatki od rachunków za energię, dać ludziom więcej pieniędzy i przywrócić nadzieję”. Rząd podkreśla, że zmiana ma dać Brytyjczykom „chwilę wytchnienia tej zimy” i jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania.

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Ile Brytyjczycy zaoszczędzą na rachunkach za prąd?

Konkretne liczby pokazują, że zmiana, choć może nie rewolucyjna, będzie odczuwalna w portfelach. Według szacunków rządu premiera Andy'ego Burnhama, obniżenie VAT-u przełoży się na spadek rocznego limitu cen energii (tzw. Ofgem Price Cap) o około 45 funtów dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Co więcej, ten ruch ma również wpłynąć na całą gospodarkę. Rząd liczy, że obniżka VAT na energię zmniejszy wskaźnik inflacji CPI o 0,1 punktu procentowego. Biorąc pod uwagę, że w maju 2026 roku inflacja wynosiła 2,8 proc., każda, nawet niewielka obniżka jest na wagę złota. Warto też dodać, że rząd stawia sprawę jasno: wszyscy dostawcy energii będą zobowiązani do przeniesienia oszczędności na klientów, także tych, którzy korzystają ze stałych taryf.

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