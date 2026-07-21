Nowy premier wziął się od razu do roboty! Obniżka poddatku VAT od października

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-07-21 13:54

Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zaczyna rządy od cięcia podatków. Zapowiedziana obniżka VAT na energię z 5 do 0 proc. ma przynieść ulgę milionom Brytyjczyków już od 1 października 2026 r. To jedna z pierwszych decyzji nowego gabinetu, która wpłynie na domowe budżety.

Andy Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii - potwierdził Pałac Buckingham
Autor: AP Photo/ Associated Press
  • Nowy premier Andy Burnham ogłosił natychmiastową obniżkę VAT na energię do 0% od 1 października, aby ulżyć Brytyjczykom.
  • Dzięki tej decyzji gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić około 45 funtów rocznie na rachunkach za prąd, co ma przynieść "chwilę wytchnienia tej zimy".
  • Rząd spodziewa się, że obniżka VAT przyczyni się również do zmniejszenia inflacji CPI o 0,1 punktu procentowego.
  • Kosztująca 850 milionów funtów decyzja obejmie także małe przedsiębiorstwa i organizacje charytatywne, zapowiadając "największe zmiany od czterdziestu lat".

Niższe rachunki za prąd w Wielkiej Brytanii już od października

Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham nie czekał długo z pierwszymi decyzjami. Tuż po objęciu urzędu ogłosił plan, który ma bezpośrednio ulżyć milionom gospodarstw domowych zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Kluczowym elementem jest zapowiedziana przez rząd obniżka VAT na energię elektryczną, która wejdzie w życie 1 października 2026 roku. Stawka podatku zostanie zredukowana z obecnych 5 proc. do zera.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na Downing Street, to „natychmiastowe działanie, aby obniżyć podatki od rachunków za energię, dać ludziom więcej pieniędzy i przywrócić nadzieję”. Rząd podkreśla, że zmiana ma dać Brytyjczykom „chwilę wytchnienia tej zimy” i jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania.

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Ile Brytyjczycy zaoszczędzą na rachunkach za prąd?

Konkretne liczby pokazują, że zmiana, choć może nie rewolucyjna, będzie odczuwalna w portfelach. Według szacunków rządu premiera Andy'ego Burnhama, obniżenie VAT-u przełoży się na spadek rocznego limitu cen energii (tzw. Ofgem Price Cap) o około 45 funtów dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Co więcej, ten ruch ma również wpłynąć na całą gospodarkę. Rząd liczy, że obniżka VAT na energię zmniejszy wskaźnik inflacji CPI o 0,1 punktu procentowego. Biorąc pod uwagę, że w maju 2026 roku inflacja wynosiła 2,8 proc., każda, nawet niewielka obniżka jest na wagę złota. Warto też dodać, że rząd stawia sprawę jasno: wszyscy dostawcy energii będą zobowiązani do przeniesienia oszczędności na klientów, także tych, którzy korzystają ze stałych taryf.

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