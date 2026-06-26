Brexit obniżył PKB Wielkiej Brytanii o 2-4 proc. – wynika z raportu Allianz Trade.

Polska i Irlandia jako jedyne kraje UE zwiększyły udział w brytyjskim rynku towarów przemysłowych.

Eksperci wskazują, że polscy eksporterzy skutecznie dostosowali się do zmian po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Po dziesięciu latach od referendum brexitowego bilans gospodarczy dla Wielkiej Brytanii pozostaje trudny. Z najnowszej analizy Allianz Trade wynika, że brytyjska gospodarka jest dziś o 2-4 proc. mniejsza, niż byłaby, gdyby kraj nie zdecydował się opuścić Unii Europejskiej. Jednocześnie raport wskazuje na zaskakującego beneficjenta zmian. Polska, obok Irlandii, zwiększyła swój udział w brytyjskim rynku towarów przemysłowych.

Brexit osłabił gospodarkę Wielkiej Brytanii

Eksperci Allianz Trade oceniają, że brexit wyraźnie ograniczył wymianę handlową między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej. W ciągu kilku lat udział unijnej wartości dodanej w brytyjskim popycie na wyroby przemysłowe spadł z 52 proc. do 39 proc.

Zmieniła się również mapa partnerów handlowych. Chiny wyprzedziły Niemcy i stały się najważniejszym pojedynczym partnerem gospodarczym Wielkiej Brytanii. Wzrósł także udział Stanów Zjednoczonych, podczas gdy znaczenie wielu państw Europy Zachodniej wyraźnie zmalało.

Według autorów raportu obecna wymiana towarowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską jest o około 21 proc. niższa, niż byłaby bez brexitu.

Polska wykorzystała nowe warunki

Na tle większości państw członkowskich UE Polska wyróżnia się pozytywnie. Z raportu wynika, że to właśnie Polska i Irlandia zwiększyły swój udział w brytyjskim rynku towarów przemysłowych, podczas gdy większość zachodnioeuropejskich eksporterów odnotowała spadki.

Zdaniem Allianz Trade świadczy to o dużej elastyczności polskich przedsiębiorstw, które potrafiły dostosować swoją ofertę do zmieniających się potrzeb brytyjskiego przemysłu. To właśnie dzięki temu polscy eksporterzy utrzymali, a nawet umocnili swoją pozycję mimo nowych barier handlowych.

Nie wszystkie branże ucierpiały

Choć produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii od 2016 r. spadła o 1,4 proc., nie oznacza to problemów we wszystkich sektorach. Wręcz przeciwnie – w części branż odnotowano bardzo dynamiczny rozwój.

Produkcja farmaceutyków wzrosła o 43 proc., sprzętu transportowego o 25 proc., żywności i napojów o 31 proc., a elektroniki oraz sprzętu elektrycznego o około 20 proc. To właśnie do zmieniającej się struktury brytyjskiej gospodarki skutecznie dopasowali się polscy eksporterzy.

Londyn nadal pozostaje finansową potęgą

Autorzy raportu podkreślają, że mimo kosztów brexitu Wielka Brytania nie utraciła swojej pozycji światowego centrum finansowego. Kraj pozostaje drugim największym eksporterem usług finansowych na świecie, odpowiadając za 21 proc. globalnego eksportu w tym sektorze.

Londyn nadal obsługuje blisko połowę światowego rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych opartych na stopach procentowych oraz około 38 proc. globalnego obrotu walutowego. W latach 2020-2026 Wielka Brytania przyciągnęła także około 164 mld dolarów kapitału venture capital – więcej niż jakikolwiek europejski konkurent.

Brexit nadal ma swoją cenę

Eksperci Allianz Trade zwracają jednak uwagę, że nowe relacje handlowe z USA, Chinami czy państwami Wspólnoty Narodów nie zdołały zrekompensować ograniczenia współpracy z Unią Europejską.

Ich zdaniem, aby poprawić długoterminowe perspektywy gospodarcze, Wielka Brytania będzie musiała przyspieszyć inwestycje w mieszkalnictwo i energetykę, zwiększyć wsparcie dla innowacyjnych branż oraz szybciej wdrażać nowe technologie. Raport pokazuje jednocześnie, że choć brexit okazał się kosztowny dla brytyjskiej gospodarki, niektóre kraje – w tym Polska – potrafiły wykorzystać nowe warunki do wzmocnienia swojej pozycji eksportowej.

Michał Szczerba, europoseł KO [IMPACT 2026]