Bruksela zgodziła się na wypłatę miliardów

Dobre wiadomości dla Polski. Komisja Europejska pozytywnie oceniła piąty wniosek naszego kraju o wypłatę pieniędzy z KPO. Chodzi o potężną kwotę 7,9 mld euro, czyli około 33 mld zł.

Polska złożyła wniosek o wypłatę pieniędzy 19 czerwca. Teraz Komisja Europejska poinformowała, że nie ma przeszkód, aby środki zostały wypłacone.

Pieniądze z KPO nie są jednak wypłacane automatycznie. Polska musi najpierw wykazać, że zrealizowała określone reformy i inwestycje.

Ponad pół miliona nauczycieli dostało bony

Jednym z warunków wypłaty pieniędzy było udostępnienie nauczycielom bonów na zakup laptopów.

Według Komisji Europejskiej bony otrzymało już ponad 500 tys. polskich nauczycieli. To ponad 65 proc. całej kadry nauczycielskiej.

Komputery miały pomóc nauczycielom w pracy i ułatwić prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Nowe tramwaje w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu

Pieniądze z KPO to jednak nie tylko sprzęt komputerowy. W ramach piątego wniosku o płatność kupiono również 88 tramwajów.

Nowe pojazdy trafią do trzech dużych polskich miast: Krakowa, Poznania i Wrocławia.

To oznacza inwestycje w komunikację miejską i wymianę części taboru na nowocześniejszy.

Polska ma dostać prawie 55 mld euro

Kwota 7,9 mld euro robi wrażenie, ale to tylko część pieniędzy, które Polska ma otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Łącznie nasz kraj ma dostać aż 54,72 mld euro. Z tej kwoty 25,28 mld euro stanowią dotacje, a kolejne 29,44 mld euro to pożyczki.

Czasu na realizację KPO zostało jednak niewiele. Termin realizacji planu mija jeszcze w tym roku. Polska musi więc szybko realizować kolejne inwestycje i spełniać następne warunki, aby pieniądze nie przepadły.

Kolejne miliardy z Brukseli oznaczają nowe inwestycje w Polsce. Tym razem na konto naszego kraju ma trafić około 33 mld zł.

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