KPO rozpędza się na finiszu

Polska coraz szybciej wykorzystuje środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podpisano już ponad 1,1 mln umów o łącznej wartości 226,7 mld zł.

To niemal 95 proc. całej puli pieniędzy przewidzianych dla naszego kraju w ramach KPO.

Resort podkreśla, że środki trafiają już do konkretnych inwestycji w całej Polsce.

Ponad 2 miliardy złotych jeszcze w tym tygodniu

Najnowsza transza pieniędzy robi wrażenie. Tylko w ciągu kilku dni do beneficjentów ma trafić ponad 2,2 mld zł.

Największa część tej kwoty zostanie przeznaczona na termomodernizację budynków. Chodzi o ponad 1 mld zł.

Dzięki tym środkom właściciele domów będą mogli wymienić stare piece na pompy ciepła, zamontować nowe okna czy poprawić izolację budynków. Skorzystają także szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe.

Kolej dostanie potężny zastrzyk gotówki

Duże pieniądze popłyną również na modernizację transportu.

Ponad 630 mln zł ma zostać przeznaczone na budowę i modernizację linii kolejowych. Kolejne 85 mln zł wesprze zakup, leasing oraz wynajem samochodów elektrycznych dla firm i osób prywatnych.

To jednak nie koniec inwestycji.

Szpitale, tramwaje i nowoczesny sprzęt

KPO finansuje także projekty związane ze zdrowiem i komunikacją miejską.

Wśród inwestycji wskazanych przez resort znalazły się m.in.:

zakup nowoczesnego systemu robotycznego da Vinci Xi dla szpitala w Bielsku-Białej – 30 mln zł,remont oddziałów onkologicznego i kardiologicznego w szpitalu w Puławach – 71 mln zł,zakup 20 niskopodłogowych wagonów dla Tramwajów Śląskich – 136 mln zł,zakup 20 nowych tramwajów dla Gdańska – 440 mln zł.To inwestycje, które mają poprawić zarówno jakość leczenia, jak i komfort podróżowania mieszkańców.

Polska chce wykorzystać każdą złotówkę

Rząd przekonuje, że celem jest pełne wykorzystanie środków dostępnych w ramach KPO przed zakończeniem programu w 2026 roku.

Dlatego przyjęto już kolejną rewizję planu, która ma ułatwić realizację części inwestycji. Trwają również rozmowy z Komisją Europejską dotyczące przesunięcia części pieniędzy na cyfryzację, termomodernizację oraz wymianę taboru kolejowego.

W grze jest ponad 233 miliardy złotych

Całkowita pula środków przewidzianych dla Polski w ramach KPO wynosi około 233 mld zł.

W tej kwocie znajduje się około 107 mld zł bezzwrotnych dotacji oraz około 126 mld zł preferencyjnych pożyczek.

Do tej pory Polska otrzymała już ponad 124 mld zł. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia, że nasz kraj wykorzysta całość dostępnych środków.

Jeśli plan się powiedzie, do końca roku do Polski mają napłynąć kolejne dziesiątki miliardów złotych. Dla samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców oznacza to tysiące nowych inwestycji i ogromne pieniądze pracujące na rozwój kraju.

POLACY KLNĄ NA PLAŻY! Przedsiębiorcy liczą straty. Co się dzieje nad Bałtykiem? - Komentery