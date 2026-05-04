KPO pod ostrzałem. Tysiące projektów sprawdzone, umowy rozwiązane

To miały być pieniądze na odbudowę gospodarki, a zrobiła się afera na całą Polskę. Chodzi o środki z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiły m.in. do branży HoReCa. W mediach zawrzało gdy w sieci pojawiły się informacje o dofinansowaniach na jachty, solaria czy wirtualne strzelnice.

Teraz są pierwsze konkretne wyniki kontroli. I trzeba przyznać, że robią wrażenie.

Ponad 3 tysiące projektów pod lupą

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie miało wyjścia, ruszyły masowe kontrole. Sprawdzono dokładnie 3206 projektów. Tylko część z nich przeszła bez problemów.

Aż 1458 projektów wzbudziło wątpliwości i trafiło do dokładniejszego sprawdzenia. Urzędnicy przekopali się przez dokumenty i ruszyli w teren.

Setki kontroli i pierwsze kary

Łącznie przeprowadzono 556 kontroli u przedsiębiorców. W większości przypadków nie wykryto poważnych naruszeń. Ale nie wszędzie było tak czysto.

W 42 przypadkach wykryto nieprawidłowości, które skończyły się korektami finansowymi. To oznacza, że pieniądze trzeba będzie oddać albo rozliczyć na nowo.

Umowy rozwiązane, pieniądze do odzyskania

Najostrzejsze decyzje już zapadły. W sumie rozwiązano 28 umów. Jeśli środki zostały już wypłacone, ruszyła procedura ich odzyskiwania.

Kto nadużył pieniędzy z dofinansowania, będzie musiał się z tego rozliczyć.

Ministerstwo uspokaja, ale niesmak zostaje

Resort zapewnia, że system kontroli działa i obejmuje każdy etap inwestycji. Podkreśla też, że nie wykryto konfliktu interesów przy ocenie wniosków.

Sprawa zostawiła po sobie duży niesmak. Bo trudno uwierzyć, że publiczne pieniądze miały iść na odbudowę gospodarki, a trafiały na tak kontrowersyjne projekty.

I choć część spraw została wyjaśniona, Polacy długo będą pamiętać tę aferę.

PTNW - Modzelewski