TikTok Shop oficjalnie wkracza na polski rynek, obiecując nową erę zakupów online zintegrowanych bezpośrednio z popularną aplikacją.

InPost Rafała Brzoski został strategicznym partnerem, zapewniając obsługę większości zamówień poprzez rozbudowaną sieć Paczkomatów.

Ten innowacyjny model „discovery e-commerce” pozwoli na błyskawiczne zakupy produktów prosto z filmików. Czy to zmieni Twoje nawyki zakupowe?

TikTok Shop może mocno namieszać na rynku e-commerce. Eksperci mówią o nowym modelu zakupów, w którym użytkownik ogląda produkt, kupuje go jednym kliknięciem i odbiera przesyłkę z Paczkomatu — bez wychodzenia z aplikacji.

InPost partnerem TikTok Shop w Polsce

InPost poinformował oficjalnie, że został partnerem logistycznym TikTok Shop w Polsce. Oznacza to, że użytkownicy nowej platformy zakupowej będą mogli korzystać z sieci ponad 29 tys. Paczkomatów w całym kraju.

Start TikTok Shop zaplanowano na 15 czerwca 2026 roku. Dla InPostu to kolejny wielki partner w rozwijającym się świecie handlu internetowego.

Wejście TikTok Shop na polski rynek to dla nas wyraźny sygnał, że ekosystem e-commerce dojrzewa i oferuje konsumentom coraz więcej możliwości – powiedział Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

Zakupy bez wychodzenia z aplikacji

TikTok Shop działa w modelu tzw. discovery e-commerce. Chodzi o połączenie inspiracji i zakupów w jednym miejscu. Użytkownik ogląda film, widzi polecany produkt i może natychmiast go zamówić bez przechodzenia do zewnętrznego sklepu. To rozwiązanie od miesięcy podbija rynki w Azji, Wielkiej Brytanii czy USA. Teraz platforma mocno stawia także na Europę Środkową.

TikTok ma w Polsce ponad 14,2 mln aktywnych użytkowników. Jak wynika z danych przytoczonych przez InPost, co drugi użytkownik deklaruje, że odkrywa w aplikacji nowe produkty i marki.

Paczkomaty kluczowym elementem nowego modelu zakupów

W praktyce InPost stanie się domyślną formą dostawy dla dużej części zamówień realizowanych przez TikTok Shop. Firma Rafała Brzoski chce dzięki temu jeszcze mocniej umocnić swoją pozycję w e-commerce. Dziś InPost współpracuje już z blisko 100 tys. sprzedawców i obsługuje gigantyczną liczbę przesyłek. W 2025 roku grupa dostarczyła aż 1,4 mld paczek, notując wzrost o 25 proc. rok do roku.

Dla TikToka współpraca z InPostem ma być z kolei sposobem na szybkie zdobycie zaufania klientów w Polsce. Paczkomaty od lat należą do najpopularniejszych form odbioru przesyłek w kraju.

Szykuje się rewolucja w handlu online?

Wejście TikTok Shop może mocno zmienić sposób robienia zakupów przez młodszych klientów. Szczególnie pokolenie Gen Z i millenialsi coraz częściej kupują produkty pod wpływem treści oglądanych w mediach społecznościowych.

Proces zakupowy ma być maksymalnie skrócony:

użytkownik widzi produkt, klika zakup, wybiera Paczkomat, odbiera przesyłkę.

Bez dodatkowych stron internetowych, porównywarek i klasycznych sklepów online.

Eksperci rynku e-commerce wskazują, że dla części marek TikTok Shop może stać się w najbliższych latach jednym z najważniejszych kanałów sprzedaży w Polsce.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]