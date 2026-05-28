Dwie decyzje w jednej kopercie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do połowy czerwca 2026 roku do seniorów trafią specjalne przesyłki. W środku znajdą się dwa ważne dokumenty.
Pierwszy dotyczy marcowej waloryzacji emerytur i rent. Drugi dokument informuje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. Listy mają trafić do blisko 9 milionów osób w całej Polsce.
Emerytury poszły w górę
W decyzji waloryzacyjnej ZUS pokazuje, jak zmieniła się wysokość świadczenia po marcowej podwyżce. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 5,3 proc.
Seniorzy znajdą tam dokładne wyliczenia:
- wysokość emerytury przed waloryzacją,
- nową kwotę po podwyżce,
- potrącone składki,
- zaliczkę na podatek,
- ostateczną kwotę „na rękę”.
Tyle wyniosła 13. emerytura
Drugie pismo dotyczy trzynastej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w 2026 roku świadczenie wyniosło 1978,49 zł brutto.
W decyzji podano:
- kwotę brutto,
- wysokość potrąceń,
- składkę zdrowotną,
- finalną sumę wypłaconą seniorowi.
To właśnie tę kwotę emeryci dostali na konto albo od listonosza.
ZUS apeluje: sprawdź dokładnie dokumenty
Urzędnicy podkreślają, że przesłane decyzje są bardzo ważne. Chodzi przecież o pieniądze seniorów.
Dlatego każdy emeryt i rencista powinien dokładnie przeczytać oba dokumenty i sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają.
Nie trzeba czekać na listonosza
Osoby posiadające konto na platformie eZUS mogą sprawdzić decyzje szybciej i to bez wychodzenia z domu.
Dokumenty są już dostępne elektronicznie na profilach świadczeniobiorców i można je od razu pobrać.
Ogromne pieniądze dla seniorów
W całym kraju listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzyma blisko 9 mln emerytów i rencistów, ale skala wsparcia w poszczególnych regionach jest bardzo różna. Tylko w województwie śląskim listy trafią do niemal 1,2 mln osób.
ZUS wyliczył również, że na same trzynaste emerytury dla mieszkańców Śląska przeznaczono w tym roku ponad 2 mld 358 mln zł brutto.
