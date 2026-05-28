Dwie decyzje w jednej kopercie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do połowy czerwca 2026 roku do seniorów trafią specjalne przesyłki. W środku znajdą się dwa ważne dokumenty.

Pierwszy dotyczy marcowej waloryzacji emerytur i rent. Drugi dokument informuje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. Listy mają trafić do blisko 9 milionów osób w całej Polsce.

Emerytury poszły w górę

W decyzji waloryzacyjnej ZUS pokazuje, jak zmieniła się wysokość świadczenia po marcowej podwyżce. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 5,3 proc.

Seniorzy znajdą tam dokładne wyliczenia:

- wysokość emerytury przed waloryzacją,

- nową kwotę po podwyżce,

- potrącone składki,

- zaliczkę na podatek,

- ostateczną kwotę „na rękę”.

Tyle wyniosła 13. emerytura

Drugie pismo dotyczy trzynastej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w 2026 roku świadczenie wyniosło 1978,49 zł brutto.

W decyzji podano:

- kwotę brutto,

- wysokość potrąceń,

- składkę zdrowotną,

- finalną sumę wypłaconą seniorowi.

To właśnie tę kwotę emeryci dostali na konto albo od listonosza.

ZUS apeluje: sprawdź dokładnie dokumenty

Urzędnicy podkreślają, że przesłane decyzje są bardzo ważne. Chodzi przecież o pieniądze seniorów.

Dlatego każdy emeryt i rencista powinien dokładnie przeczytać oba dokumenty i sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają.

Nie trzeba czekać na listonosza

Osoby posiadające konto na platformie eZUS mogą sprawdzić decyzje szybciej i to bez wychodzenia z domu.

Dokumenty są już dostępne elektronicznie na profilach świadczeniobiorców i można je od razu pobrać.

Ogromne pieniądze dla seniorów

W całym kraju listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzyma blisko 9 mln emerytów i rencistów, ale skala wsparcia w poszczególnych regionach jest bardzo różna. Tylko w województwie śląskim listy trafią do niemal 1,2 mln osób.

ZUS wyliczył również, że na same trzynaste emerytury dla mieszkańców Śląska przeznaczono w tym roku ponad 2 mld 358 mln zł brutto.

