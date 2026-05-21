ZUS szykuje czerwcową waloryzację składek, która może radykalnie zmienić wysokość przyszłej emerytury dla tysięcy Polaków.

Odłożenie wniosku o świadczenie do lipca pozwoli na wyliczenie emerytury z uwzględnieniem wyższego kapitału, zwiększonego o 9,81 proc.

ZUS podniesie wartość składek. Ministerstwo podało wskaźnik

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało właśnie wskaźnik rocznej waloryzacji składek emerytalnych. Wyniesie on 9,81 proc. To oznacza, że w czerwcu ZUS zwiększy wartość kapitału emerytalnego zgromadzonego na kontach osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. Dzięki temu świadczenia wyliczane po waloryzacji mogą być wyraźnie wyższe.

Choć tegoroczna waloryzacja będzie niższa niż rekordowe podwyżki z poprzednich lat, eksperci podkreślają, że nadal oznacza bardzo duży wzrost wartości składek.

Lipiec może być najlepszym miesiącem na emeryturę

W praktyce oznacza to, że osoby planujące zakończenie pracy mogą sporo zyskać, jeśli poczekają ze złożeniem wniosku do lipca. Dlaczego? Jeśli ktoś przejdzie na emeryturę w maju lub czerwcu, ZUS wyliczy świadczenie jeszcze przed roczną waloryzacją składek. Natomiast osoby składające dokumenty po czerwcowym przeliczeniu dostaną emeryturę już z podwyższonym kapitałem. Różnice mogą być naprawdę odczuwalne.

Emerytura wyższa nawet o kilkaset złotych

Wysokość zysku po waloryzacji zależy przede wszystkim od wieku oraz kapitału zgromadzonego w ZUS. Im późniejsze przejście na emeryturę i wyższe składki, tym większa różnica w świadczeniu. Przykładowo 60-latka mająca 600 tys. zł kapitału może podnieść swoją emeryturę z 2231 zł do 2450 zł brutto miesięcznie, jeśli poczeka z wnioskiem do lipca. To daje 219 zł więcej co miesiąc.

Z kolei osoba z kapitałem 700 tys. zł w wieku 65 lat może zyskać już 309 zł miesięcznie — emerytura wzrośnie z 3143 zł do 3452 zł brutto.

Jeszcze większe różnice widać przy późniejszym przejściu na świadczenie. Senior w wieku 69 lat z kapitałem 700 tys. zł może po waloryzacji otrzymać 4071 zł zamiast 3708 zł, czyli aż o 380 zł więcej miesięcznie.

Waloryzacja najniższa od lat, ale nadal wysoka

Wskaźnik waloryzacji na poziomie 9,81 proc. jest niższy niż w poprzednich latach. Dla porównania:

rok temu waloryzacja wyniosła 14,41 proc.,

dwa lata temu było to 14,87 proc.

Eksperci przypominają jednak, że obecna sytuacja gospodarcza wygląda inaczej niż podczas wysokiej inflacji. Mimo niższego wskaźnika waloryzacja nadal znacząco zwiększy kapitał emerytalny milionów Polaków.

Termin przejścia na emeryturę ma ogromne znaczenie

Doradcy emerytalni od dawna podkreślają, że wybór miesiąca przejścia na emeryturę może mocno wpłynąć na wysokość świadczenia z ZUS. Wiele osób decyduje się na styczeń lub luty, bo wtedy świadczenie szybciej obejmuje coroczna waloryzacja emerytur i można dostać trzynastkę. Coraz więcej przyszłych emerytów wybiera jednak lipiec właśnie ze względu na czerwcową waloryzację składek. Przy wysokim kapitale emerytalnym nawet kilka tygodni różnicy może przełożyć się na setki złotych więcej wypłacanych co miesiąc przez całe życie.

