Wyliczyliśmy wstępne prognozy waloryzacji emerytur i rent w marcu 2027 roku, bazując na najnowszych danych GUS.

Wskaźnik waloryzacji wyniesie około 4,44 proc., co przyniesie seniorom podwyżki, z niektórymi dodatkami rosnącymi od niespełna złotówki do około 60 zł miesięcznie.

Nie przegap ważnych informacji: dowiedz się, jak dokładnie zmieni się wysokość Twojej emerytury i dodatków już w marcu przyszłego roku.

Po publikacji najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego można już wstępnie oszacować przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Wszystko wskazuje na to, że w marcu 2027 roku wyniesie on około 4,44 proc. Razem z podstawowymi świadczeniami wzrosną także dodatki do emerytur i rent wypłacane przez ZUS. Podwyżki będą jednak niewielkie — od niespełna 1 zł do około 60 zł miesięcznie.

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za pierwszy kwartał 2026 roku wyniosło 9278,19 zł i było wyższe o 6,2 proc. niż rok wcześniej. To właśnie tempo wzrostu płac oraz poziom inflacji mają kluczowe znaczenie przy wyliczaniu waloryzacji świadczeń dla seniorów.

Według obecnych wyliczeń wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ma wynieść 4,44 proc. Składa się na niego inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów na poziomie 3,2 proc. oraz część wzrostu przeciętnych wynagrodzeń.

Skromna waloryzacja, skromne dodatki

Niestety niższa waloryzacja oznacza również skromniejsze podwyżki dodatków do emerytur. Najwięcej zyskają osoby pobierające dodatek do renty inwalidy wojennego. Świadczenie wzrośnie z obecnych 1333,24 zł do około 1392,44 zł miesięcznie, czyli o 59,2 zł.

Mniejsze podwyżki obejmą popularne dodatki wypłacane szerokiej grupie seniorów. Dodatek pielęgnacyjny dla osób po 75. roku życia, a także dodatki kombatanckie czy za tajne nauczanie, wynoszą dziś 348,22 zł. Po marcowej waloryzacji ich wysokość zwiększy się do około 363,68 zł, co oznacza wzrost o 15,46 zł miesięcznie.

Więcej otrzymają również osoby pobierające dodatek dla sieroty zupełnej. Świadczenie wzrośnie z 654,48 zł do około 683,54 zł, czyli o 29,06 zł miesięcznie.

Zwaloryzowane emerytury, renty oraz dodatki do emerytur mają zostać wypłacone seniorom wraz z marcowymi terminami płatności w 2027 roku.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]