Rząd pracuje nad pilnym finansowaniem dla polskiego górnictwa.

Jastrzębska Spółka Węglowa dąży do uzyskania 850 mln zł pożyczki i redukuje koszty.

Państwo finansuje specjalne urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne (JOP) dla odchodzących pracowników, aby łagodzić społeczne skutki restrukturyzacji.

Wsparcie finansowe i osłony dla górników są już uruchamiane (np. w JSW), ale Ministerstwo Energii wciąż walczy o zabezpieczenie wystarczających środków na kolejne lata.

Rządowe rozmowy o finansowaniu górnictwa

Przyszłość polskiego górnictwa węgla kamiennego jest tematem pilnych rozmów na szczeblu rządowym. Wiceminister energii Marian Zmarzły poinformował, że w Ministerstwie Finansów odbyło się już spotkanie z ministrem Andrzejem Domańskim w sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kolejne, dotyczące całego sektora, zaplanowano na przyszły tydzień. Chodzi o ogromne pieniądze, które mają zapewnić spółkom płynność i umożliwić kontynuację transformacji.

"Cały czas walczymy, żeby generalnie zabezpieczyć funkcjonowanie spółek, zarówno PGG, jak i PKW, żeby te środki były zwiększone w tym budżecie, ale również zabezpieczone w następnych latach w wystarczającej ilości" – zadeklarował wiceminister Marian Zmarzły.

Ministerstwo Energii odpowiada za kluczowe elementy pomocy: dopłaty do redukcji wydobycia, wynikające z umowy społecznej z 2021 roku, oraz finansowanie pakietu osłonowego dla górników odchodzących z pracy. Wiceminister energii Marian Zmarzły zadeklarował, że jego resort walczy o to, by zapewnić finansowe wsparcie dla górnictwa nie tylko w tym roku, ale i w kolejnych latach.

JSW, PGG i PKW – każda spółka potrzebuje pomocy

Choć problemy dotyczą całej branży, każda z wielkich spółek węglowych boryka się z nieco innymi wyzwaniami. Jastrzębska Spółka Węglowa, która przechodzi głęboką restrukturyzację, niedawno zapowiedziała zamiar zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. Firma ogranicza koszty pracy i wyprzedaje część swojego majątku, by ratować finanse.

Z kolei Polska Grupa Górnicza i Południowy Koncern Wydobywczy czekają na państwowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. To pieniądze obiecane w umowie społecznej, które mają pozwolić na stopniowe wygaszanie kopalń do 2049 roku. Problemy finansowe dotykają całe górnictwo węgla kamiennego, jednak każda ze spółek jest w nieco innej sytuacji i potrzebuje innego rodzaju pomocy.

Jak działają odprawy i urlopy dla górników?

Wszystkie trzy spółki – JSW, PGG i PKW – objęte są ustawowym mechanizmem osłonowym dla pracowników decydujących się na odejście z zawodu. Z budżetu państwa finansowane są dwa główne instrumenty:

Jednorazowe odprawy pieniężne (JOP) – dla tych, którzy chcą się przekwalifikować i odejść z branży.

Proces już ruszył. Jako pierwsi w marcu skorzystali z niego pracownicy kopalni Bobrek (należącej do Węglokoks Kraj), która z końcem ubiegłego roku zakończyła wydobycie. Teraz programy osłonowe uruchomiono w PGG i PKW. Z kolei 22 maja Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z Ministerstwem Energii umowę na finansowanie odpraw.

