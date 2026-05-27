Firmy kuszą studentów. Nawet 70 zł za godzinę

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami. Firmy coraz mocniej walczą o młodych ludzi, by zapełnić wakaty. A studenci szukają dziś nie tylko sezonowego zajęcia na kilka tygodni, ale pracy, którą można pogodzić ze studiami także po wakacjach.

Eksperci firmy Cursor przekonują, że handel i sprzedaż to obecnie jedna z najciekawszych opcji dla studentów. Praca jest elastyczna, często można samemu ustalać grafik, a do tego zdobywa się doświadczenie przydatne później w karierze zawodowej.

Największe emocje budzą jednak zarobki. W przypadku stanowiska Brand Mastera stawki mogą wynosić od 45 do nawet 70 zł brutto za godzinę.

Brand Master poszukiwany. Kontakt z ludźmi i duże pieniądze

To jedna z najlepiej opłacanych ofert dla młodych. Brand Masterzy reprezentują znane marki i rozmawiają z klientami o produktach. Pracują podczas akcji promocyjnych i sprzedażowych.

Firmy zapewniają szkolenia, wsparcie koordynatora i możliwość pracy także w weekendy. Dla wielu studentów to pierwsza okazja do wejścia w świat sprzedaży i marketingu.

Firmy szukają hostess, promotorów, merchandiserów

Popularnością cieszą się też stanowiska promotorów marek i hostess. Takie osoby pracują w sklepach, galeriach handlowych albo podczas eventów. Zachęcają klientów do poznania produktów i pomagają budować pozytywny wizerunek marki.

Dużo ofert dotyczy również merchandiserów. Ich zadaniem jest pilnowanie ekspozycji towaru na półkach, sprawdzanie cen i materiałów reklamowych. To praca dla osób dokładnych i dobrze zorganizowanych.

Tajemniczy klient sprawdzi obsługę

Ciekawą opcją dla studentów jest też praca tajemniczego klienta. Do zadań takiej osoby należy odwiedzić sklep lub punkt usługowy i ocenić jakość obsługi.

To zajęcie dla osób spostrzegawczych, które lubią elastyczny grafik i pracę zadaniową. Można ją łatwo połączyć ze studiami albo innymi obowiązkami.

Wakacyjna praca może zostać na dłużej

Eksperci podkreślają, że dla wielu młodych ludzi taka praca to dopiero początek kariery. Firmy coraz częściej zatrzymują studentów na dłużej, także po zakończeniu wakacji.

– Dobrze zaprojektowana praca wakacyjna może być pierwszym krokiem do dłuższej współpracy – podkreśla Przemysław Bogdański z firmy Cursor.

Dla studentów liczy się dziś nie tylko wypłata, ale też jasne zasady, szkolenia i możliwość zdobycia doświadczenia. A handel i sprzedaż dają im coraz więcej takich możliwości.

