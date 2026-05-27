Chcą wolnego 1 sierpnia

Pomysł nie jest nowy, ale właśnie znów nabrał rozpędu. Do Sejmu trafiła petycja, by Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego był dniem ustawowo wolnym od pracy.

Autorzy inicjatywy ze Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek przekonują, że taki dzień pozwoliłby Polakom zatrzymać się i lepiej zrozumieć historię Powstania Warszawskiego. Ich zdaniem miałby też ogromną wartość edukacyjną dla młodego pokolenia.

Sejm mówi „tak”, ale ministerstwo hamuje entuzjazm

Sprawą zajęła się Komisja do Spraw Petycji, która poparła inicjatywę i skierowała specjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Temat wrócił na obrady 27 maja. Wtedy przedstawiciel ministerstwa Krzysztof Bosak jasno dał do zrozumienia, że rząd nie pali się do zmian.

Jak podkreślił, obecnie ministerstwo nie prowadzi żadnych prac nad ustanowieniem nowego dnia wolnego. Dodał też, że taka decyzja wymagałaby szerokich konsultacji społecznych i dokładnego sprawdzenia skutków dla gospodarki.

Polska już jest w czołówce

Resort przypomina, że Polacy i tak mają sporo wolnego. Obecnie obowiązuje 14 dni ustawowo wolnych od pracy, a po dodaniu Wigilii liczba ta jeszcze wzrosła.

Według ministerstwa kolejny dzień wolny sprawiłby, że Polska znalazłaby się w europejskiej czołówce. Dla porównania zarówno w Niemczech, jak i w Belgii, takich dni jest mniej niż u nas.

Dłuższy weekend w środku wakacji?

Dla wielu pracowników dodatkowy wolny dzień na początku sierpnia oznaczałby możliwość wydłużenia wakacyjnego urlopu i kolejnego długiego weekendu.

Pracodawcy patrzą jednak na sprawę dużo chłodniej. Każdy dodatkowy dzień wolny to dla firm koszty i możliwe problemy organizacyjne.

Kiedy Polacy mają wolne w 2026 roku?

Obecnie w kalendarzu znajduje się 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Są wśród nich m.in. Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Ciało, Wszystkich Świętych czy Boże Narodzenie.

Czy do tej listy dołączy 1 sierpnia? - pytają internauci. Inicjatywa społeczna zyskała szerokie poparcie w mediach społecznościowych. Na razie decyzji nie ma, ale temat wyraźnie wrócił do politycznej gry.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]