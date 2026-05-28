Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE podważa dotychczasowe praktyki banków w naliczaniu odsetek od kredytów konsumenckich.

TSUE orzekł, że banki nie mogą pobierać odsetek od prowizji i ubezpieczeń, co otwiera drogę do odzyskania pieniędzy przez tysiące kredytobiorców.

Dowiedz się, jak to historyczne orzeczenie może wpłynąć na Twój kredyt i czy kwalifikujesz się do zwrotu nadpłaconych środków.

Sprawa dotyczy tysięcy Polaków posiadających kredyty gotówkowe i pożyczki konsumenckie. Rzecznik Finansowy mówi wprost: banki nie mogą zarabiać na nieuczciwych praktykach.

TSUE jasno o odsetkach od kosztów kredytu

Wyrok zapadł 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 dotyczącej Banku Pekao. TSUE odpowiadał na pytania polskiego sądu dotyczące tego, czy bank może naliczać odsetki także od kosztów kredytu, które zostały „doliczone” do pożyczanej kwoty.

Chodzi m.in. o:

prowizje,

opłaty dodatkowe,

koszty ubezpieczenia,

inne pozaodsetkowe koszty kredytu.

Trybunał uznał, że zgodnie z unijną dyrektywą oprocentowanie powinno dotyczyć wyłącznie pieniędzy faktycznie przekazanych klientowi, a nie dodatkowych kosztów związanych z kredytem. To oznacza, że część popularnych konstrukcji umów kredytowych może być sprzeczna z prawem UE.

Rzecznik Finansowy: banki nie mogą zarabiać podwójnie

Wyrok TSUE bardzo mocno popiera Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak. Jego zdaniem praktyka stosowana przez wiele banków i firm pożyczkowych prowadziła do sztucznego zawyżania kosztów kredytów.

Pobieranie odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, takich jak prowizja i inne opłaty, jest nagminną praktyką banków i firm pożyczkowych – podkreślił Rzecznik Finansowy. Jak zaznacza, klient płacił odsetki od pieniędzy, których realnie nigdy nie dostał do ręki. – Banki nie mogą odnosić korzyści z własnych nieuczciwych praktyk – ocenił dr Michał Ziemiak.

Kredyt darmowy? Klienci mogą walczyć o zwrot pieniędzy

Eksperci zwracają uwagę, że wyrok TSUE może otworzyć drogę do stosowania tzw. sankcji kredytu darmowego. To mechanizm przewidziany w polskiej ustawie o kredycie konsumenckim. W praktyce oznacza on, że jeśli bank naruszył obowiązki informacyjne albo źle skonstruował umowę, klient może domagać się zwrotu: odsetek, prowizji i opłat dodatkowych. W takim przypadku kredytobiorca oddaje wyłącznie pożyczony kapitał.

To właśnie dlatego wyrok TSUE budzi ogromne emocje w sektorze finansowym.

Banki studzą emocje

Związek Banków Polskich interpretuje jednak orzeczenie znacznie ostrożniej. Według przedstawicieli sektora wyrok nie oznacza automatycznie, że każdy kredyt będzie objęty sankcją kredytu darmowego. Bankowcy podkreślają, że ostateczne decyzje i tak będą należały do polskich sądów.

ZBP zwraca też uwagę, że TSUE dopuścił możliwość rekompensowania kosztów kredytu poprzez wyższe oprocentowanie samej kwoty wypłaconej klientowi.

Tysiące sporów już trwają

Skala problemu może być ogromna. Tylko w 2025 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęło: prawie 9,3 tys. wniosków dotyczących sankcji kredytu darmowego i ponad 1,6 tys. próśb o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawach sądowych. Rzecznik Finansowy przyznaje, że urząd prowadzi już setki spraw związanych z kredytami konsumenckimi. Eksperci nie wykluczają, że po wyroku TSUE liczba pozwów przeciw bankom jeszcze mocno wzrośnie.

Kredyty mogą się zmienić

Część instytucji finansowych już wcześniej zaczęła poprawiać wzory umów po kontrolach UOKiK. Problem jednak nie zniknął całkowicie. Nadal pojawiają się zarzuty dotyczące: błędnego wyliczania RRSO, niejasnych zasad oprocentowania, ukrywania części kosztów i niewłaściwego informowania klientów o warunkach spłaty.Zdaniem Rzecznika Finansowego wyrok TSUE może stać się przełomem dla rynku kredytów w Polsce i zmusić banki do większej przejrzystości wobec klientów.

