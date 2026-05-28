Jak załatwić sprawy w ZUS przez telefon? Poznaj aplikację mobilną mZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz śmielej wkracza w świat technologii mobilnych, idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw potrzebom Polaków. Aplikacje na smartfony, które na co dzień służą nam do zakupów czy bankowości, teraz stają się również wygodną bramą do załatwiania spraw w ZUS przez internet. Jak informuje Zakład, już blisko co dziesiąty użytkownik portalu PUE ma na swoim telefonie aplikację mZUS, a popularność tego rozwiązania nieustannie rośnie.

Uruchomiona pod koniec 2022 roku aplikacja mZUS dla klientów indywidualnych zgromadziła już ponad 1,3 miliona użytkowników, co jest wyraźnym sygnałem, jak duże jest zapotrzebowanie na takie usługi. „Chcemy, by klienci, którzy są aktywni online, w jeszcze większym stopniu korzystali z aplikacji mobilnych ZUS, które umożliwiają dostęp do usług w sposób prosty i intuicyjny” – mówi Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami ZUS. Nie ma się co dziwić – komfort obsługi i ogromna oszczędność czasu to kluczowe argumenty, które przekonują Polaków do mobilnych rozwiązań ZUS.

Prowadzisz firmę? Sprawdź, co oferuje aplikacja mZUS dla Płatnika

Udostępniona na początku tego roku aplikacja mZUS dla Płatnika to prawdziwy skarb dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. To wygodne narzędzie pozwala w mgnieniu oka sprawdzić kluczowe dane – na przykład, jak sprawdzić składki ZUS i ich aktualny stan rozliczeń, czy też podejrzeć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników. Przedsiębiorcy mogą za jej pośrednictwem nie tylko składać niektóre wnioski, ale również samodzielnie generować potrzebne zaświadczenia. Co więcej, dzwoniąc na infolinię ZUS bezpośrednio z aplikacji, użytkownik jest od razu uwierzytelniony, co znacznie skraca czas załatwienia sprawy.

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury? Pytanie 1 z 10 Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się: na pięści na laski bardzo rzadko Następne pytanie

Jak sprawdzić przyszłą emeryturę? ZUS wprowadzi kalkulator do aplikacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zwalnia tempa i już teraz zapowiada kolejne udogodnienia dla użytkowników swoich aplikacji. Zgodnie z planem, w drugiej połowie przyszłego roku, czyli w 2027, ma zostać udostępniona nowa, ulepszona wersja mZUS dla klientów indywidualnych. Wśród nowości pojawią się w niej dwa niezwykle przydatne narzędzia, czyli moduł prognozy oraz moduł symulacji świadczenia emerytalnego.

Dzięki tym funkcjom każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić, jak dalsza praca wpłynie na wysokość przyszłej emerytury, a także zobaczyć wizualizację przewidywanej kwoty świadczenia. W praktyce będzie to działać jak zaawansowany kalkulator emerytalny ZUS w twoim telefonie. „Jestem przekonany, że kolejnym impulsem, który skłoni naszych klientów do instalowania aplikacji mobilnych ZUS, będzie uruchomienie płatności metodą pay by link” – informuje Sławomir Wasielewski, członek Zarządu ZUS. To rozwiązanie pozwoli na błyskawiczne opłacanie składek za pomocą specjalnego linku, który przeniesie nas prosto do bankowości internetowej.

Ci artyści narzekają na głodowe emerytury

Zobaczcie, ile dostają

51

Nie tylko aplikacja. Jak umówić e-wizytę w ZUS bez wychodzenia z domu?

Aplikacje mobilne to ważny krok naprzód, ale nie są jedynym elementem cyfrowej transformacji ZUS. Warto pamiętać o innej, niezwykle popularnej usłudze. Od 2020 roku prawdziwe rekordy popularności biją e-wizyty w ZUS, z których Polacy skorzystali już ponad 600 tysięcy razy! To niezwykle wygodna forma kontaktu z urzędnikiem – bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem rozmowy wideo. Każdy może umówić takie spotkanie w dogodnym dla siebie terminie i na interesujący go temat, a co ważne, usługa jest dostępna również w polskim języku migowym.