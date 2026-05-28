Benzyna i diesel tańsze już od piątku

Z najnowszego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że od piątku litr benzyny Pb95 będzie kosztował maksymalnie 6,16 zł. Benzyna Pb98 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł za litr, a olej napędowy (ON) będzie kosztował maksymalnie 6,37 zł.

To wyraźny spadek w porównaniu z czwartkiem. Jeszcze dziś kierowcy płacą maksymalnie: 6,31 zł za benzynę Pb95. Z kolei litr benzyny Pb98 kosztuje 6,86 zł. Taniej zapłacimy także za olej napędowy, litr ropy kosztuje 6,57 zł.

Najbardziej w oczy rzuca się spadek cen oleju napędowego, który jeszcze pod koniec marca kosztował nawet 7,60 zł za litr!

Państwo pilnuje cen paliw

Rząd codziennie publikuje maksymalne ceny paliw w Monitorze Polskim. Stawki obowiązują od następnego dnia po publikacji. Jeśli stacje sprzedają paliwo drożej niż pozwalają przepisy, mogą słono zapłacić.

Premier Donald Tusk zapowiedział w marcu ogromne kary za złamanie wyznaczonych limitów. Właściciele stacji mogą otrzymać nawet do 1 mln zł grzywny. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Skąd biorą się maksymalne ceny?

Cena paliwa wyliczana jest według specjalnego wzoru. Pod uwagę brane są m.in. średnie ceny hurtowe, akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa, podatek VAT.

Rząd nadal utrzymuje też obniżony VAT na paliwa, zamiast 23 proc. kierowcy płacą obecnie 8 proc. Do tego obniżono akcyzę niemal do minimum dopuszczonego przez Unię Europejską.

Kolejne zmiany już przed weekendem

Ministerstwo zapowiedziało, że kolejne obwieszczenie pojawi się już w piątek. Wtedy kierowcy poznają ceny paliw obowiązujące przez cały weekend i poniedziałek.

Wielu Polaków liczy, że obniżki utrzymają się na dłużej. Zwłaszcza że wakacyjne wyjazdy dopiero się zaczynają, a każdy grosz mniej przy dystrybutorze robi dziś ogromną różnicę.