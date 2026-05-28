Projekt nowelizacji rozszerzy grono uprawnionych do świadczenia o osoby sprawujące pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu.

Celem zmian jest znaczące uproszczenie procedur i ograniczenie formalności dla rodziców oraz opiekunów.

Nowe przepisy mają usprawnić system wsparcia, zmniejszając obciążenia biurokratyczne.

To kluczowa zmiana, która ma zapewnić wsparcie większej liczbie rodzin w opiece nad dziećmi.

Kiedy świadczenie 800 plus jest dzielone na pół?

Niższa kwota wsparcia dotyczy bardzo konkretnej grupy rodziców. Chodzi o sytuację, w której sąd formalnie orzekł, że dziecko mieszka na zmianę u matki i ojca, w porównywalnych i powtarzających się okresach. To właśnie jest prawna definicja opieki naprzemiennej.

W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli świadczenie 800 plus po równo, a każdy z rodziców sprawujących opiekę naprzemienną otrzymuje co miesiąc 400 złotych. Mówiąc prościej: jedno dziecko, ale dwoje opiekunów, z których każdy jest uprawniony do połowy kwoty. Urząd wychodzi z założenia, że skoro oboje rodzice w równym stopniu ponoszą koszty utrzymania dziecka, wsparcie również powinno być podzielone.

Jak złożyć wniosek o 800 plus przy opiece naprzemiennej?

Najważniejsza zasada jest prosta: każdy rodzic musi złożyć swój własny, oddzielny wniosek. ZUS nie podzieli pieniędzy automatycznie. Jeśli zrobi to tylko jedna osoba, mogą pojawić się problemy z wypłatą i zamiast wsparcia, rodziców czeka wyjaśnianie sprawy z urzędem.

Wniosek o 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Papierowe dokumenty nie są przyjmowane. Rodzice mogą skorzystać z jednego z czterech kanałów:

platformy PUE ZUS,

bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej swojego banku.

Warto też pamiętać o terminach. Aby zachować ciągłość wypłat od czerwca, wniosek należało złożyć do końca kwietnia. Spóźnialscy nie tracą pieniędzy, ale przelew może dotrzeć do nich z opóźnieniem, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Źródło: Puls HR

