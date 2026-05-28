Czas na wniosek o 800 plus. Tym razem świadczenie będzie niższe dla wielu Polaków

Mateusz Kobyłka
2026-05-28 11:40

Nowy okres wypłat świadczenia 800 plus oznacza zmiany dla niektórych rodzin. W przypadku opieki naprzemiennej Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzieli wsparcie na pół. Każdy z rodziców otrzyma po 400 zł, ale tylko pod warunkiem złożenia oddzielnego wniosku o świadczenie 800 plus.

Autor: Laia Balart/ Shutterstock Zamyślona matka w błękitnej koszuli trzyma na rękach niemowlę, patrząc przez okno. Kobieta ma długie, ciemne włosy, a w tle widać ceglaną ścianę i zieleń drzew.
  • Projekt nowelizacji rozszerzy grono uprawnionych do świadczenia o osoby sprawujące pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu.
  • Celem zmian jest znaczące uproszczenie procedur i ograniczenie formalności dla rodziców oraz opiekunów.
  • Nowe przepisy mają usprawnić system wsparcia, zmniejszając obciążenia biurokratyczne.
  • To kluczowa zmiana, która ma zapewnić wsparcie większej liczbie rodzin w opiece nad dziećmi.

Kiedy świadczenie 800 plus jest dzielone na pół?

Niższa kwota wsparcia dotyczy bardzo konkretnej grupy rodziców. Chodzi o sytuację, w której sąd formalnie orzekł, że dziecko mieszka na zmianę u matki i ojca, w porównywalnych i powtarzających się okresach. To właśnie jest prawna definicja opieki naprzemiennej.

W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli świadczenie 800 plus po równo, a każdy z rodziców sprawujących opiekę naprzemienną otrzymuje co miesiąc 400 złotych. Mówiąc prościej: jedno dziecko, ale dwoje opiekunów, z których każdy jest uprawniony do połowy kwoty. Urząd wychodzi z założenia, że skoro oboje rodzice w równym stopniu ponoszą koszty utrzymania dziecka, wsparcie również powinno być podzielone.

Jak złożyć wniosek o 800 plus przy opiece naprzemiennej?

Najważniejsza zasada jest prosta: każdy rodzic musi złożyć swój własny, oddzielny wniosek. ZUS nie podzieli pieniędzy automatycznie. Jeśli zrobi to tylko jedna osoba, mogą pojawić się problemy z wypłatą i zamiast wsparcia, rodziców czeka wyjaśnianie sprawy z urzędem.

Wniosek o 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Papierowe dokumenty nie są przyjmowane. Rodzice mogą skorzystać z jednego z czterech kanałów:

  • platformy PUE ZUS,
  • bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej swojego banku.

Warto też pamiętać o terminach. Aby zachować ciągłość wypłat od czerwca, wniosek należało złożyć do końca kwietnia. Spóźnialscy nie tracą pieniędzy, ale przelew może dotrzeć do nich z opóźnieniem, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Źródło: Puls HR

