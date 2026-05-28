Poczta Polska ma nowego prezesa. Rada nadzorcza wybrała

Magdalena Gaj została nowym prezesem Poczty Polskiej, a cały zarząd, w tym wiceprezesi ds. operacyjnych, sprzedaży i IT, rozpocznie pracę od 1 czerwca br.

Nowa prezeska wnosi znaczące doświadczenie z sektora publicznego i telekomunikacyjnego, wcześniej pełniła m.in. funkcje wiceministra oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Powołanie zarządu następuje w kluczowym momencie, gdy Poczta Polska stoi przed wyzwaniem odbudowy pozycji rynkowej i poprawy wyników finansowych.

Mimo odnotowanego zysku netto w 2025 r. (głównie dzięki dotacjom), spółka w poprzednich latach borykała się ze stratami, co podkreśla pilną potrzebę strategicznych zmian.

Nowy zarząd Poczty Polskiej z Magdaleną Gaj na czele

Decyzja zapadła w czwartek. Rada nadzorcza państwowego giganta zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i ogłosiła skład nowego zarządu. To ważna zmiana, bo spółka od miesięcy mierzy się z ogromnymi problemami finansowymi i organizacyjnymi.

Na czele zarządu stanęła Magdalena Gaj, która objęła stanowisko prezesa Poczty Polskiej. Razem z nią powołano:

Sławomira Żurawskiego na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych,

Marka Mąkosę na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży,

Grzegorza Latosińskiego na stanowisko wiceprezesa ds. IT.

Co istotne, wciąż nie udało się wyłonić wiceprezesa do spraw finansów. Spółka poinformowała, że postępowanie na to stanowisko nie zostało rozstrzygnięte. Nowy zarząd rozpocznie pracę od 1 czerwca 2024 roku.

Magdalena Gaj zastąpiła na stanowisku Sebastiana Mikosza, którego odwołano pod koniec marca. Ministerstwo Aktywów Państwowych, nadzorujące spółkę, tłumaczyło tę decyzję „potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki”. Po odwołaniu Mikosza, obowiązki prezesa tymczasowo pełnił Sławomir Żurawski, teraz powołany na wiceprezesa.

Kim jest Magdalena Gaj? Doświadczenie nowej prezes

Powołanie Magdaleny Gaj nie jest wielkim zaskoczeniem. Spekulacje na ten temat pojawiły się tuż po tym, jak 26 maja została odwołana ze stanowiska prezesa spółki Exatel – państwowego operatora telekomunikacyjnego, który zajmuje się m.in. cyberbezpieczeństwem.

Doświadczenie Magdaleny Gaj jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno pracę w rządzie, jak i w państwowych spółkach technologicznych. W latach 2012–2016 była prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), kluczowego regulatora rynku telekomunikacyjnego. Wcześniej, w latach 2009-2011, pełniła funkcję wiceministra w resorcie infrastruktury, a od 2011 do 2016 roku była wiceministrem w połączonym ministerstwie administracji i cyfryzacji.

Nowa prezes Poczty Polskiej jest z wykształcenia prawnikiem, ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadziła również własną kancelarię prawno-doradczą. Jej CV pokazuje, że ma duże doświadczenie w pracy na styku administracji publicznej i technologii, co może być kluczowe w procesie ratowania i cyfryzacji Poczty Polskiej.

