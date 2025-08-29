USA zniosły zasadę de minimis (zwolnienie z ceł do 800 USD), wprowadzając opłaty celne na wszystkie przesyłki od 1938 roku, co zmienia globalny e-commerce.

Wysokość nowych opłat celnych zależy od kraju pochodzenia i jego stawek, wynosząc od 80 USD (dla UE) do 200 USD (np. Chiny).

Zmiana ta, motywowana walką z narkotykami i ochroną przemysłu, spowodowała zawieszenie wysyłki paczek do USA przez poczty z 25 krajów (w tym Poczta Polska).

Konsumenci i firmy e-commerce muszą liczyć się z wyższymi cenami, dłuższym czasem dostaw i zakłóceniami, kończąc erę tanich zakupów online z USA.

Po niemal wieku obowiązywania zasady de minimis, Stany Zjednoczone ponownie wprowadzają cła na przesyłki o wartości do 800 dolarów. Ta bezprecedensowa zmiana, która weszła w życie w piątek, wywołała falę niepewności i zakłóceń w globalnym handlu elektronicznym. W odpowiedzi na nowe regulacje, poczty z wielu krajów, w tym Poczta Polska, zawiesiły wysyłkę paczek do USA, obawiając się konsekwencji finansowych i logistycznych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi służb celnych USA, od piątku wszystkie przesyłki o wartości do 800 dolarów podlegają opłatom celnym, których wysokość zależy od stawek celnych obowiązujących dla danego kraju pochodzenia towaru. Oznacza to, że:

Dla produktów z krajów o niskich stawkach celnych (do 16%, np. Wielka Brytania i kraje Unii Europejskiej) opłata wyniesie 80 dolarów.

Towary z krajów o stawkach celnych w przedziale 16-25% (np. Indonezja i Wietnam) zostaną obciążone opłatą w wysokości 160 dolarów.

W przypadku krajów o wysokich stawkach celnych (powyżej 25%, np. Chiny, Brazylia, Indie, Kanada) opłata wyniesie aż 200 dolarów.

Wyjątkiem od tej reguły są dokumenty oraz prezenty "in bona fide" o wartości do 100 dolarów, które nadal będą zwolnione z opłat celnych.

Zwolnienie z ceł drobnych przesyłek, znane jako zasada de minimis, obowiązywało w Stanach Zjednoczonych od 1938 roku. Miało ono na celu ułatwienie handlu i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z importem drobnych towarów. Decyzja o jego zniesieniu stanowi więc fundamentalną zmianę w podejściu USA do handlu międzynarodowego.

Przyczyny zmian

Administracja byłego prezydenta Donalda Trumpa w maju zniosła zwolnienie z ceł dla przesyłek z Chin i Hongkongu, tłumacząc to koniecznością przeciwdziałania dostawom fentanylu i jego prekursorów do USA. Peter Navarro, doradca ds. handlu w Białym Domu, stwierdził, że "zniesienie przez prezydenta Trumpa śmiertelnej luki prawnej, tzw. de minimis, uratuje tysiące Amerykanów poprzez ograniczenie przepływu narkotyków i innych niebezpiecznych, zakazanych towarów, a także zwiększy wpływy z ceł do skarbu państwa do 10 mld dolarów rocznie".

Dodatkowo, zwolennicy zmian argumentują, że przywrócenie ceł ochroni amerykański przemysł przed nieuczciwą konkurencją ze strony zagranicznych firm, które wykorzystywały lukę prawną do unikania opłat celnych. Stowarzyszenie amerykańskich producentów tekstyliów (The National Coalition of Textile Organizations) nazwało wznowienie ceł "historycznym zwycięstwem amerykańskich wytwórców, które zamknie lukę pozwalającą zagranicznym firmom na unikanie ceł, co prowadziło do likwidacji miejsc pracy w USA".

Konsekwencje dla konsumentów i firm e-commerce

Wprowadzenie ceł na małe przesyłki z pewnością wpłynie na ceny towarów sprzedawanych za pośrednictwem platform e-commerce. Konsumenci mogą spodziewać się wyższych kosztów zakupów online, co może zrównać je z obciążeniami tradycyjnych sprzedawców detalicznych.

Zmiana ta może również wpłynąć na konkurencyjność firm e-commerce, szczególnie tych, które specjalizują się w imporcie towarów z krajów o wysokich stawkach celnych.

Jak podały amerykańskie służby celne, w 2024 roku do USA dotarło blisko 1,4 mld paczek zwolnionych z cła zgodnie z zasadą de minimis. Łączna wartość tych przesyłek wyniosła ponad 64 mld dolarów. Te liczby pokazują, jak duży wpływ na handel międzynarodowy ma ta zmiana w amerykańskiej polityce celnej.

Globalny chaos: poczty zawieszają wysyłkę do USA

W reakcji na wprowadzenie ceł, Światowy Związek Pocztowy, wyspecjalizowana organizacja ONZ, poinformował, że usługi pocztowe do USA zawiesiło 25 państw świata. Przyczyną jest niepewność związana z konsekwencjami objęcia przez USA małych przesyłek opłatami celnymi. Obok Poczty Polskiej, decyzję taką podjęły poczty m.in. w krajach skandynawskich, a także w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Zawieszenie usług pocztowych to poważny problem dla konsumentów i firm, które polegają na szybkim i tanim transporcie towarów między krajami. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta sytuacja i jakie będą jej długoterminowe konsekwencje dla globalnego handlu.

Wprowadzenie ceł na małe przesyłki to z pewnością game-changer dla branży e-commerce. Konsumenci i firmy muszą przygotować się na wyższe koszty, dłuższy czas oczekiwania na przesyłki i potencjalne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Przyszłość zakupów online z USA stoi pod znakiem zapytania, a globalny rynek e-commerce czeka na dalszy rozwój sytuacji. Jedno jest pewne: era tanich i łatwych zakupów z Ameryki właśnie dobiegła końca.