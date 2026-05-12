Prawie 44 proc. badanych Polaków uważa, że świadczenie 800 plus powinno zostać utrzymane, jeśli rodzic po utracie pracy zarejestruje się jako osoba bezrobotna.

32 proc. ankietowanych jest zdania, że 800 plus nie powinno być odbierane rodzicowi w żadnym wypadku.

Opinie różnią się w zależności od płci i wieku.

800 plus po utracie pracy? Polacy odpowiadają

Debata o tym, czy 800 plus powinno być powiązane z aktywnością zawodową rodziców, co jakiś czas wraca jak bumerang. Zwolennicy takiego rozwiązania twierdzą, że odebranie świadczenia bezrobotnym zmotywuje ich do znalezienia pracy. Przeciwnicy podkreślają, że są to pieniądze dla dziecka, a nie dla rodzica. I w związku z tym nie należy ich odbierać w żadnym wypadku.

Sondaż przeprowadzony na zlecenie "SE" przez Instytut Badań Pollster na ogólnopolskiej próbie 1005 osób pokazuje, że Polacy znaleźli w tym sporze coś na kształt złotego środka. Na pytanie, czy należy odebrać prawo do 800 plus w przypadku utraty pracy przez rodzica, największa grupa ankietowanych, bo aż 44 proc., opowiada się za rozwiązaniem warunkowym. Ich zdaniem, jeśli rodzic straci pracę, powinien zachować prawo do 800 plus. Ale tylko wtedy, gdy zerejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Odebrać 800 plus NIEPRACUJĄCYM Polakom? Po co NIEROBOM Dawać? A co dzieci są winne?! - Komentery

Drugą co do wielkości grupą są osoby, które chcą chronić świadczenie bezwarunkowo. 32 proc. badanych uważa, że rodzic po utracie pracy nie powinien tracić 800 plus w żadnym wypadku. Z kolei najbardziej rygorystyczne stanowisko, zakładające odebranie świadczenia w każdej sytuacji po zwolnieniu, popiera zaledwie 13 proc. badanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć / nie mam zdania" wybrało 12 proc. osób.

Kto jest za bardziej rygorystycznym podejściem do świadczenia?

Opinie na temat 800 plus po utracie pracy różnią się w zależności od płci, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Za bardziej rygorystycznym podejściem, czyli uzależnieniem wypłaty od rejestracji w urzędzie pracy, nieco częściej opowiadają się mężczyźni. Taką opcję wskazało 46 proc. z nich, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wyniósł 42 proc.

Zwolennicy twardszego kursu to częściej osoby z wykształceniem wyższym. 50 proc. z tej grupy popierało warunek rejestracji w urzędzie, a 16 proc. całkowite odebranie świadczenia. 41 proc. badanych z wykształceniem podstawowym lub zawodowym było przeciwnych odbieraniu świadczenia w każdym przypadku.

Niewielkie różnice widać też, gdy spojrzymy na miejsce zamieszkania. Najtwardszą opcję odbierania świadczenia popiera trochę więcej osób ze wsi, niż z dużych miast. Taką odpowiedź wybrało 15 proc. osób z małych miejscowości i zaledwie 11 proc. mieszkańców metropolii.

Kobiety, młodzi i seniorzy chcą chronić 800 plus bezwarunkowo

Najbardziej liberalne podejście widać wśród kobiet, z których aż 34 proc. uważa, że świadczenia nie powinno się odbierać w żadnym wypadku (wśród mężczyzn to 29 proc.).

Interesująco kształtują się opinie w zależności od wieku. Największe poparcie dla bezwarunkowego utrzymania 800 plus widać w grupie 35-44 lata (40 proc.) oraz u starszej grupy badanych 55-64 (35 proc.).

3