Burza w Sejmie. Posłowie biorą się za kryptowaluty i KRS

Gorące obrady w Sejmie

Najwięcej uwagi przyciągają przepisy dotyczące rynku kryptoaktywów. Sejm zajmie się aż czterema projektami ustaw — rządowym, prezydenckim oraz propozycjami Polski 2050 i Konfederacji.

Premier Donald Tusk zapowiedział już zaostrzenie kar dla osób oszukujących na rynku kryptowalut.

W grę wchodzą gigantyczne pieniądze. Według rządowego projektu Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nakładać kary nawet do 25 mln zł.

Posłowie biorą się za kryptowaluty

Swoją wersję ustawy przedstawił też prezydent Karol Nawrocki. Projekty są podobne, ale różnią się m.in. wysokością kar i zasadami blokowania rachunków kryptowalutowych. Tymczasem PiS wycofał własny projekt po politycznym zamieszaniu wewnątrz partii.

Nie oznacza to jednak końca walki o kryptowaluty. Politycy PiS złożyli już kolejny projekt, tym razem zakładający całkowity zakaz działalności związanej z kryptoaktywami w Polsce.

Wybrani zostaną sędziowie KRS

W Sejmie będzie też gorąco wokół Krajowej Rady Sądownictwa. Posłowie mają wybrać 15 sędziów-członków KRS. Kandydatów zgłosiły wszystkie kluby parlamentarne.

PiS postawił na byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, którego nazwisko kilka lat temu pojawiało się w medialnej aferze hejterskiej.

Sejm wybierze nowego prezesa IPN

To jednak dopiero początek politycznego maratonu. Posłowie zajmą się również wyborem nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Faworytem jest obecny wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.

Będą debaty o zdrowiu i nowych technologiach

Na sali plenarnej pojawią się także projekty dotyczące zdrowia i nowych technologii. Rząd chce rozwijać system e-zdrowia i dopuścić wykorzystanie sztucznej inteligencji w leczeniu pacjentów.

Planowane są m.in. system e-Konsylium i Domowa Opieka Medyczna.

Czy będzie uchwalona podwyżka akcyzy na alkohol?

Nie zabraknie też tematów, które mogą uderzyć po kieszeni Polaków. Polska 2050 proponuje podwyżkę akcyzy na alkohol.

Jeśli projekt przejdzie, ceny piwa, wina i mocniejszych trunków wzrosną o 15 proc. już w przyszłym roku, a później pójdą jeszcze bardziej w górę.

Czy będą zmiany w urzędach? "Milcząca zgoda"

Posłowie zajmą się również zmianami w urzędach. Rząd chce rozszerzyć zasadę tzw. milczącej zgody. Jeśli urząd nie odpowie w terminie, sprawa obywatela ma zostać automatycznie załatwiona po jego myśli.

W planie obrad znalazły się także przepisy dotyczące cyberprzestępczości, ochrony granicy z Białorusią oraz powołania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.