PiS chce zakazać kryptowalut. Burza po projekcie posłów

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-11 16:35

Czy to koniec bitcoina w Polsce? Politycy licytują się na projekty w sprawie kryptowalut, tym razem autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Kontrowersyjny pomysł o zakazie cyfrowych walut wywołał polityczną burzę. Wiele wskazuje na to, że wojna o kryptowaluty właśnie rozkręca się na dobre.

Autor: PAWEŁ SKRABA/SUPER EXPRESS, PAWEL KIBITLEWSKI/SUPER EXPRESS, ARTUR HOJNY/SUPER EXPRESS

Kontrowersyjny pomysł w sprawie kryptowalut

Jeszcze niedawno część polityków PiS chciała uporządkować rynek kryptowalut w Polsce. Teraz pojawił się projekt, który może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi. Posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego złożyli w Sejmie propozycję praktycznie zakazującą działalności związanej z kryptoaktywami w Polsce.

Pod projektem podpisało się 17 posłów PiS, w tym szef klubu Mariusz Błaszczak i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Politycy przekonują, że rynek kryptowalut jest niebezpieczny dla obywateli i może zagrażać stabilności finansowej państwa

Cyfrowa waluta uznana za nieuczciwą praktykę rynkową

W uzasadnieniu projektu zapisano wprost, że działalność związana z kryptoaktywami miałaby zostać uznana za „nieuczciwą praktykę rynkową”. Powodem jest anonimowość transakcji i trudności z ustaleniem, kto naprawdę stoi za przepływem pieniędzy.

"Dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów stworzył istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów i rynku finansowego" – argumentują posłowie PiS. 

Jeden pomysł zastępują innym projekt 

Ale to nie koniec politycznego zamieszania. W tym samym czasie czworo posłów PiS wycofało poparcie dla innego projektu dotyczącego kryptowalut, który miał być procedowany już w tym tygodniu w Sejmie. 

Chodzi o ustawę dotyczącą rynku kryptoaktywów, pod którą podpisywali się wcześniej m.in. politycy związani z Januszem Kowalskim.

Po wycofaniu podpisów projekt stracił wymaganą liczbę głosów poparcia i jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. 

Poseł ostro krytykuje pomysł zakazywania kryptowalut

Sam Janusz Kowalski nie gryzł się w język. Na platformie X ostro skrytykował pomysł zakazywania kryptowalut. Według niego taki ruch może tylko pomóc Konfederacji i Sławomirowi Mentzenowi.

"Młodzi Polacy kochający innowacje będą teraz głosować na Konfederację" – napisał polityk.

Sprawa już wywołała ogromne emocje w mediach społecznościowych. Jedni internauci chwalą Prawo i Sprawiedliwość za próbę walki z oszustwami i niekontrolowanym rynkiem, inni alarmują, że Polska może zostać technologicznym skansenem Europy.

