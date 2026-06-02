Prokuratura chce zatrzymać Patryka Jakiego. Taki majątek zgromadził europoseł

Polityczna burza wokół europosła

Patryk Jaki znalazł się w centrum politycznej burzy. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi sprawiedliwości przekroczenie uprawnień przy decyzjach kadrowych w Służbie Więziennej i chce postawić mu zarzuty.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu

Wniosek skierowany do Parlamentu Europejskiego dotyczy okresu, gdy Patryk Jaki był wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za nadzór nad Służbą Więzienną. Według prokuratury miał podejmować decyzje kadrowe z naruszeniem przepisów. Śledczy chcą nie tylko uchylenia immunitetu, ale również zgody na ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła.

Sam europoseł odpiera oskarżenia i mówi o politycznych prześladowaniach. Tymczasem jego oświadczenie majątkowe pokazuje, że przez lata zgromadził pokaźny majątek.

Ponad milion złotych oszczędności

Z dokumentów wynika, że europoseł zgromadził około 400 tys. zł oszczędności oraz około 200 tys. euro. W oświadczeniu wykazał również, że posiada papiery wartościowe w funduszach inwestycyjnych, które wycenił na około 150 tys. zł i akcje za około 22 tys. zł. Po przeliczeniu daje to łącznie ponad 1,4 mln zł zgromadzonych środków.

Dom i mieszkanie warte fortunę

Największą część majątku stanowią nieruchomości. Patryk Jaki jest właścicielem domu o powierzchni około 240 mkw., którego wartość oszacowano na 1,3 mln zł. Ma także mieszkanie o powierzchni około 130 mkw., również wycenione na około 1,3 mln zł.

Łączna wartość nieruchomości przekracza więc 2,6 mln zł.

Auta w garażu europosła

Polityk zadeklarował również dwa samochody. To Volvo S90 z 2018 roku warte około 120 tys. zł oraz Citroen C4 Picasso z 2019 roku wyceniony na około 33 tys. zł.

Zarobki z Brukseli

W oświadczeniu majątkowym Jaki wykazał także dochody osiągane jako europoseł. Według dostępnych danych jego uposażenie z Parlamentu Europejskiego przekroczyło 120 tys. euro rocznie. Dodatkowo osiągał dochody z innych źródeł, m.in. działalności szkoleniowej i dywidend.

Majątek liczony w milionach

Po zsumowaniu oszczędności, papierów wartościowych, nieruchomości i samochodów majątek europosła można szacować na ponad 4 mln zł. To efekt kilku lat pracy w krajowej i europejskiej polityce, a także dochodów osiąganych poza działalnością parlamentarną.