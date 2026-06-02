Czy w Boże Ciało są otwarte restauracje? W tych godzinach zjesz na mieście 4 czerwca 2026

Przepisy są jasne, ale jest jeden istotny szczegół

Wielu z nas kojarzy święta państwowe i kościelne z całkowitym paraliżem usług. To prawda, że 4 czerwca 2026 roku większość sklepów, w tym popularne dyskonty i markety, będzie zamknięta na głucho. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta jest w tej kwestii bardzo rygorystyczna. Jednak branża gastronomiczna rządzi się swoimi prawami.

Przepisy wyraźnie zwalniają z zakazu lokale świadczące usługi gastronomiczne. Oznacza to, że kawiarnie, bary, pizzerie czy punkty z fast foodem mogą tego dnia działać i obsługiwać gości. Możesz więc śmiało zaplanować rodzinny obiad po przedpołudniowym spacerze lub wieczorne wyjście ze znajomymi. Problem w tym, że nie każdy otwarty punkt będzie dla Ciebie w praktyce dostępny.

Restauracje w galeriach handlowych to pułapka

Jeśli planujesz spontaniczny wypad do ulubionej restauracji lub popularnej sieciówki zlokalizowanej wewnątrz dużej galerii handlowej, lepiej od razu zmień plany. Ponieważ same centra handlowe podlegają ustawowemu zakazowi i są w święta zamknięte, automatycznie niedostępne stają się również znajdujące się w nich strefy gastronomiczne, czyli tak zwane food courty.

Ta zasada dotyczy nawet największych gigantów rynku, z których usług na co dzień korzystamy. Ich lokale umiejscowione w pasażach handlowych pozostaną 4 czerwca nieczynne. Wyjątkiem mogą być jedynie kina wielkosalowe, które często działają w galeriach, oraz nieliczne punkty gastronomiczne z osobnym, zewnętrznym wejściem. Dlatego w dni świąteczne zawsze bezpieczniej jest omijać wielkie obiekty handlowe szerokim łukiem.

W jakich godzinach zjemy na mieście 4 czerwca 2026?

Gdzie w takim razie szukać otwartych drzwi? Najlepszym wyborem będą lokale wolnostojące, restauracje przy głównych ulicach miast, na deptakach turystycznych lub przy trasach szybkiego ruchu. Właściciele takich miejsc zazwyczaj chętnie przyjmują gości w dni świąteczne. Warto jednak pamiętać, że godziny otwarcia mogą znacznie różnić się od standardowych. Oto najważniejsze zasady, o których warto pamiętać:

późniejsze otwarcie - wiele restauracji i kawiarni w Boże Ciało otwiera się dopiero w okolicach południa (np. o 12:00 lub 13:00), co często ma związek z czasem trwania porannych uroczystości.

- wiele restauracji i kawiarni w Boże Ciało otwiera się dopiero w okolicach południa (np. o 12:00 lub 13:00), co często ma związek z czasem trwania porannych uroczystości. wcześniejsze zamknięcie - część lokali, zwłaszcza tych mniejszych, może zakończyć pracę szybciej niż zazwyczaj, aby personel również mógł skorzystać ze świątecznego odpoczynku.

- część lokali, zwłaszcza tych mniejszych, może zakończyć pracę szybciej niż zazwyczaj, aby personel również mógł skorzystać ze świątecznego odpoczynku. szybka weryfikacja - zanim wyruszysz na wymarzony obiad, sprawdź profil wybranego lokalu w mediach społecznościowych, zajrzyj na jego stronę internetową lub po prostu zadzwoń.

Poświęcając zaledwie minutę na upewnienie się, unikniesz niepotrzebnego stresu, a długi czerwcowy weekend rozpoczniesz od pysznego jedzenia w świetnej atmosferze.