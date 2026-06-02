Ceny benzyny bez zmian

Kierowcy samochodów z silnikami Diesla muszą przygotować się na wyższe wydatki. Minister Energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od środy. Tym razem podwyżka dotknie wyłącznie oleju napędowego.

Diesel droższy od środy

Z najnowszego obwieszczenia wynika, że maksymalna cena litra oleju napędowego wzrośnie z 6,26 zł do 6,40 zł. Oznacza to podwyżkę o 14 groszy na litrze.

Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr popularnej benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5,95 zł, a za benzynę 98 – 6,54 zł.

Jak zmieniały się ceny?

Jeszcze pod koniec marca, gdy wprowadzono maksymalne ceny paliw, kierowcy płacili znacznie więcej. Litr oleju napędowego kosztował wtedy nawet 7,60 zł. Benzyna 95 była sprzedawana po maksymalnie 6,16 zł za litr, a benzyna 98 kosztowała 6,76 zł.

Mimo obecnej podwyżki diesel jest więc nadal wyraźnie tańszy niż kilka miesięcy temu.

Surowe kary za zawyżanie cen

Przepisy nie pozostawiają właścicielom stacji paliw dużego pola manewru. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł.

Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która sprawdza, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących limitów.

Skąd biorą się maksymalne ceny?

Cena maksymalna nie jest ustalana przypadkowo. Ministerstwo wylicza ją na podstawie średnich cen hurtowych paliw w kraju. Do tego doliczane są podatki, opłaty oraz marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litrze.

To właśnie na tej podstawie każdego dnia roboczego publikowane są nowe limity cenowe.

Niższy VAT i akcyza nadal obowiązują

Dobrą wiadomością dla kierowców jest fakt, że nadal obowiązują czasowe obniżki podatków na paliwa. VAT został zmniejszony z 23 do 8 proc., a akcyza na benzynę i olej napędowy została obniżona do minimalnych poziomów dopuszczonych przez Unię Europejską.

Obecne przepisy mają obowiązywać do 15 czerwca. To właśnie dzięki nim ceny na stacjach są dziś znacznie niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Kolejne zmiany już za dobę

Kierowcy powinni jednak śledzić kolejne komunikaty. Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii zostanie opublikowane już w środę i określi maksymalne ceny paliw na czwartek oraz piątek. Nie można więc wykluczyć kolejnych zmian przy dystrybutorach.

