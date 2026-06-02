Kierowcy zapłacą więcej. Od środy podwyżka cen diesla

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-02 12:38

Kolejny cios dla kierowców tankujących olej napędowy. Od środy wzrośnie maksymalna cena diesla, podczas gdy ceny benzyny pozostaną bez zmian. Choć podwyżka nie jest ogromna, przy częstym tankowaniu może być odczuwalna dla domowych budżetów. Sprawdziliśmy, ile maksymalnie będzie można zapłacić za litr paliwa.

Mężczyzna z brodą w ciemnej koszulce i jasnych jeansach tankuje szary samochód na stacji paliw, trzymając telefon komórkowy. Spogląda w bok, na otoczenie stacji. Kontekst artykułu Super Biznes o podwyżkach cen diesla.

i

Autor: Studio113/ Shutterstock Mężczyzna z brodą w ciemnej koszulce i jasnych jeansach tankuje szary samochód na stacji paliw, trzymając telefon komórkowy. Spogląda w bok, na otoczenie stacji. Kontekst artykułu Super Biznes o podwyżkach cen diesla.

Ceny benzyny bez zmian 

Kierowcy samochodów z silnikami Diesla muszą przygotować się na wyższe wydatki. Minister Energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od środy. Tym razem podwyżka dotknie wyłącznie oleju napędowego.

Diesel droższy od środy 

Z najnowszego obwieszczenia wynika, że maksymalna cena litra oleju napędowego wzrośnie z 6,26 zł do 6,40 zł. Oznacza to podwyżkę o 14 groszy na litrze.

Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr popularnej benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5,95 zł, a za benzynę 98 – 6,54 zł.

Jak zmieniały się ceny? 

Jeszcze pod koniec marca, gdy wprowadzono maksymalne ceny paliw, kierowcy płacili znacznie więcej. Litr oleju napędowego kosztował wtedy nawet 7,60 zł. Benzyna 95 była sprzedawana po maksymalnie 6,16 zł za litr, a benzyna 98 kosztowała 6,76 zł.

Mimo obecnej podwyżki diesel jest więc nadal wyraźnie tańszy niż kilka miesięcy temu.

Surowe kary za zawyżanie cen 

Przepisy nie pozostawiają właścicielom stacji paliw dużego pola manewru. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł.

Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która sprawdza, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących limitów.

Skąd biorą się maksymalne ceny? 

Cena maksymalna nie jest ustalana przypadkowo. Ministerstwo wylicza ją na podstawie średnich cen hurtowych paliw w kraju. Do tego doliczane są podatki, opłaty oraz marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na litrze.

To właśnie na tej podstawie każdego dnia roboczego publikowane są nowe limity cenowe.

Niższy VAT i akcyza nadal obowiązują 

Dobrą wiadomością dla kierowców jest fakt, że nadal obowiązują czasowe obniżki podatków na paliwa. VAT został zmniejszony z 23 do 8 proc., a akcyza na benzynę i olej napędowy została obniżona do minimalnych poziomów dopuszczonych przez Unię Europejską.

Obecne przepisy mają obowiązywać do 15 czerwca. To właśnie dzięki nim ceny na stacjach są dziś znacznie niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Kolejne zmiany już za dobę 

Kierowcy powinni jednak śledzić kolejne komunikaty. Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii zostanie opublikowane już w środę i określi maksymalne ceny paliw na czwartek oraz piątek. Nie można więc wykluczyć kolejnych zmian przy dystrybutorach.

Polecany artykuł:

Ostatni dzwonek na czerwcówkę. Tyle zapłacisz nad morzem, w górach i nad jezior…
Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
Super Biznes SE Google News
Quiz: Znasz te sławne rodziny? Połącz znane dzieci z ich znanymi rodzinami!
Pytanie 1 z 12
Tadeusz Müller jest synem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STACJA BENZYNOWA
DIESEL
ROPA
CENY PALIWA
BENZYNA
CENY PALIW