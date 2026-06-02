Czy apteki są otwarte w Boże Ciało? Czynne apteki 4, 5 i 6 czerwca 2026

Anna Wojnowska
2026-06-02 11:41

Długi weekend czerwcowy zaplanowany, walizki spakowane, a tu nagle... nieoczekiwany ból zęba lub gorączka. Szukając otwartych aptek w Boże Ciało, wielu z nas zastanawia się, gdzie błyskawicznie znaleźć pomoc w ten świąteczny dzień. Zanim ruszysz w miasto w poszukiwaniu otwartych drzwi, sprawdź, jak w 2026 roku funkcjonują placówki w czasie tego święta oraz w dniach bezpośrednio po nim. Oszczędzisz sobie nerwów i niepotrzebnego jeżdżenia od apteki do apteki.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ręka sięga po lek z półki w aptece, gdzie w tle widać innych klientów i farmaceutkę przy ladzie.

Czynne apteki 4 czerwca. Boże Ciało a nowe zasady dyżurów farmaceutycznych

Czwartek, 4 czerwca 2026 roku, to dzień ustawowo wolny od pracy. Wiele osób błędnie zakłada, że w takie święta obowiązuje absolutny zakaz handlu i jesteśmy pozostawieni sami sobie. Nic bardziej mylnego – leki to towary szczególne, dlatego ich dostępność podlega wyznaczonym prawnie, rygorystycznym regulacjom.

Większość standardowych placówek będzie tego dnia zamknięta, ale bez problemu uzyskasz pomoc w punktach dyżurujących. Warto wiedzieć, że system ten niedawno przeszedł ogromną rewolucję. Zgodnie ze znowelizowanym Prawem farmaceutycznym, dyżury aptek w dni wolne są odgórnie opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i szczegółowo wyznaczane uchwałami zarządów poszczególnych powiatów. Obecnie dyżurująca placówka ma ustawowy obowiązek zapewnić nam dostęp do leków przez co najmniej 4 godziny w ciągu dnia (zazwyczaj w przedziale od 10:00 do 18:00), a często – decyzją lokalnych władz – również w porze nocnej.

Piątek i sobota (5-6 czerwca) – jak wpływa na nas przedłużony weekend?

Dla wielu z nas piątek tuż po Bożym Ciele to idealny moment na dobranie urlopu wypoczynkowego i zorganizowanie popularnego, długiego weekendu. Czy farmaceuci mają podobny przywilej i mogą zamknąć swoje placówki? Odpowiedź brzmi: nie. Prawo mówi w tej kwestii wyjątkowo jasno – piątek, 5 czerwca 2026 roku, jest całkowicie standardowym dniem roboczym.

Oznacza to w praktyce, że od wczesnego piątkowego poranka absolutnie wszystkie punkty apteczne powracają do swoich codziennych, powszednich harmonogramów. Tego dnia nie uświadczysz już żadnych świątecznych ograniczeń. Zbliżona sytuacja ma miejsce w sobotę, 6 czerwca. Zakupy zdrowotne zrobisz we wszystkich tych miejscach, które mają w zwyczaju pracować w weekendy, precyzyjnie trzymając się swoich standardowych, sobotnich godzin otwarcia.

Gdzie i jak błyskawicznie sprawdzać listy dyżurujących punktów?

Kiedy ból przybiera na sile, liczy się każda minuta. Nie warto wtedy wsiadać w samochód i krążyć po okolicy na przysłowiowe „chybił-trafił”. Istnieją znacznie skuteczniejsze i szybsze metody na znalezienie otwartej placówki w dzień świąteczny.

  • Zajrzyj na stronę internetową lokalnego powiatu. To właśnie zarządy powiatów podejmują roczne uchwały o rozkładzie dyżurów. Na oficjalnych stronach starostw (często w dedykowanej zakładce „zdrowie” lub „dla mieszkańca”) zawsze widnieje aktualna tabela z placówkami.
  • Spójrz na drzwi swojej zamkniętej, sąsiedniej apteki. Każda apteka, która jest zamknięta w święto, ma bezwzględny obowiązek powiesić na witrynie czytelną kartkę z dokładnym adresem oraz numerem telefonu do najbliższego punktu pełniącego w tym czasie dyżur.
  • Skorzystaj z darmowej infolinii. Jeśli nie masz szybkiego dostępu do internetu, zawsze możesz zadzwonić pod bezpłatny, całodobowy numer Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP) – 800 190 590. Konsultanci NFZ w kilkanaście sekund namierzą dla Ciebie najbliższe czynne okienko.

Wykorzystując tę wiedzę, unikniesz gigantycznego stresu. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie: gruntowny przegląd domowej apteczki przed długim weekendem to najprostsza droga, by 4 czerwca spędzić wyłącznie na relaksie, z dala od farmaceutycznych okienek.

QUIZ: Boże Ciało w czasach PRL
Pytanie 1 z 10
W którym roku Boże Ciało przestało być dniem wolnym od pracy w Polsce po II wojnie światowej?
