Czynne apteki 4 czerwca. Boże Ciało a nowe zasady dyżurów farmaceutycznych

Czwartek, 4 czerwca 2026 roku, to dzień ustawowo wolny od pracy. Wiele osób błędnie zakłada, że w takie święta obowiązuje absolutny zakaz handlu i jesteśmy pozostawieni sami sobie. Nic bardziej mylnego – leki to towary szczególne, dlatego ich dostępność podlega wyznaczonym prawnie, rygorystycznym regulacjom.

Większość standardowych placówek będzie tego dnia zamknięta, ale bez problemu uzyskasz pomoc w punktach dyżurujących. Warto wiedzieć, że system ten niedawno przeszedł ogromną rewolucję. Zgodnie ze znowelizowanym Prawem farmaceutycznym, dyżury aptek w dni wolne są odgórnie opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i szczegółowo wyznaczane uchwałami zarządów poszczególnych powiatów. Obecnie dyżurująca placówka ma ustawowy obowiązek zapewnić nam dostęp do leków przez co najmniej 4 godziny w ciągu dnia (zazwyczaj w przedziale od 10:00 do 18:00), a często – decyzją lokalnych władz – również w porze nocnej.

Piątek i sobota (5-6 czerwca) – jak wpływa na nas przedłużony weekend?

Dla wielu z nas piątek tuż po Bożym Ciele to idealny moment na dobranie urlopu wypoczynkowego i zorganizowanie popularnego, długiego weekendu. Czy farmaceuci mają podobny przywilej i mogą zamknąć swoje placówki? Odpowiedź brzmi: nie. Prawo mówi w tej kwestii wyjątkowo jasno – piątek, 5 czerwca 2026 roku, jest całkowicie standardowym dniem roboczym.

Oznacza to w praktyce, że od wczesnego piątkowego poranka absolutnie wszystkie punkty apteczne powracają do swoich codziennych, powszednich harmonogramów. Tego dnia nie uświadczysz już żadnych świątecznych ograniczeń. Zbliżona sytuacja ma miejsce w sobotę, 6 czerwca. Zakupy zdrowotne zrobisz we wszystkich tych miejscach, które mają w zwyczaju pracować w weekendy, precyzyjnie trzymając się swoich standardowych, sobotnich godzin otwarcia.

Gdzie i jak błyskawicznie sprawdzać listy dyżurujących punktów?

Kiedy ból przybiera na sile, liczy się każda minuta. Nie warto wtedy wsiadać w samochód i krążyć po okolicy na przysłowiowe „chybił-trafił”. Istnieją znacznie skuteczniejsze i szybsze metody na znalezienie otwartej placówki w dzień świąteczny.

Zajrzyj na stronę internetową lokalnego powiatu. To właśnie zarządy powiatów podejmują roczne uchwały o rozkładzie dyżurów. Na oficjalnych stronach starostw (często w dedykowanej zakładce „zdrowie” lub „dla mieszkańca”) zawsze widnieje aktualna tabela z placówkami.

Spójrz na drzwi swojej zamkniętej, sąsiedniej apteki. Każda apteka, która jest zamknięta w święto, ma bezwzględny obowiązek powiesić na witrynie czytelną kartkę z dokładnym adresem oraz numerem telefonu do najbliższego punktu pełniącego w tym czasie dyżur.

Skorzystaj z darmowej infolinii. Jeśli nie masz szybkiego dostępu do internetu, zawsze możesz zadzwonić pod bezpłatny, całodobowy numer Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP) – 800 190 590. Konsultanci NFZ w kilkanaście sekund namierzą dla Ciebie najbliższe czynne okienko.

Wykorzystując tę wiedzę, unikniesz gigantycznego stresu. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie: gruntowny przegląd domowej apteczki przed długim weekendem to najprostsza droga, by 4 czerwca spędzić wyłącznie na relaksie, z dala od farmaceutycznych okienek.