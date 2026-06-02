Zmiany w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu przekazywania dokumentów przez notariuszy. Papierowe akta mają odejść do lamusa, a cały proces ma zostać przeniesiony do internetu.

Koniec papierowych dokumentów

Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, notariusze będą przesyłać dokumenty do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyłącznie drogą elektroniczną.

To oznacza koniec tradycyjnych przesyłek papierowych, które do tej pory trafiały do resortu po każdej transakcji zakupu nieruchomości przez cudzoziemca.

Państwo chce szybciej kontrolować transakcje

MSWiA prowadzi specjalny rejestr zawierający informacje o nieruchomościach kupowanych przez cudzoziemców oraz o nabywanych przez nich udziałach i akcjach w spółkach posiadających nieruchomości.

Dotychczas głównym źródłem danych były wypisy aktów notarialnych przesyłane przez notariuszy. Problem w tym, że nie zawsze trafiały one do urzędników na czas.

Były opóźnienia, będą zmiany

Ministerstwo zwraca uwagę, że co roku odnotowywane są przypadki nieterminowego przesyłania dokumentów. To utrudniało prowadzenie rejestrów i bieżący nadzór nad transakcjami z udziałem cudzoziemców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami notariusz ma siedem dni na przekazanie wypisu aktu notarialnego do MSWiA. Teraz cały proces ma zostać przyspieszony dzięki cyfrowemu obiegowi dokumentów.

Wszystko przez specjalny system

Nowe przepisy przewidują wykorzystanie systemu teleinformatycznego CREWAN. To właśnie za jego pośrednictwem notariusze będą przesyłać informacje o zakupach nieruchomości, a także o nabywaniu udziałów i akcji w spółkach posiadających grunty lub budynki.

Rząd przekonuje, że takie rozwiązanie pozwoli szybciej gromadzić dane i skuteczniej kontrolować rynek nieruchomości.

Co to oznacza dla kupujących?

Dla osób kupujących mieszkania czy działki zmiany będą praktycznie niewidoczne. Największa rewolucja dotyczy notariuszy i urzędników. Państwo zyska jednak szybszy dostęp do informacji o transakcjach zawieranych przez cudzoziemców.

To kolejny krok w cyfryzacji administracji i odejściu od papierowych dokumentów, które przez lata były podstawą urzędowych procedur.

