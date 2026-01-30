Z tego artykułu dowiesz się:

Ile miliardów złotych Polska przekazała Ukrainie od 2022 roku

Jakie urządzenia energetyczne trafiły do ukraińskich gospodarstw domowych

Ile wynosi budżet MSWiA na ochronę ludności w 2026 roku

Jak Polska wspiera Ukrainę energetycznie podczas mrozów

Ponad 100 mld zł pomocy dla Ukrainy

Polski rząd wydał 106 mld zł na wsparcie Ukrainy w latach 2022-2023, obejmujące pomoc wojskową, humanitarną i gospodarczą ZWC Group. Jak wynika z danych Kancelarii Prezydenta RP, całkowita polska pomoc dla Ukrainy wyniosła 4,91 proc. PKB. To jeden z najwyższych wskaźników wsparcia wśród państw europejskich.

Sama pomoc militarna osiągnęła wartość około 3,23 mld euro, czyli nieco ponad 14 mld zł. Polska przekazała setki czołgów, transportery opancerzone, armatohaubice Krab oraz systemy przeciwlotnicze. Do tego dochodzi 20 tysięcy zestawów Starlink do łączności internetowej, których utrzymanie Polska finansuje na bieżąco.

Kierwiński koordynuje pomoc energetyczną

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w grudniu ub.r. podpisał we Lwowie z ministrem Ihorem Kłymenką umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości, która zastąpi dotychczasową umowę z 1999 roku. Nowa regulacja ma stworzyć lepsze ramy prawne dla wykrywania i zapobiegania przestępczości, w tym aktów sabotażu.

Minister Kierwiński zaoferował wsparcie dla Ukrainy w jej staraniach na rzecz modernizacji i odbudowy po zakończeniu wojny, na drodze do jej integracji z Unią Europejską. Resort pod jego kierownictwem nadzoruje również przekazywanie pomocy energetycznej dla Ukrainy.

Pomoc energetyczna w czasie mrozów

Podczas tegorocznej zimy Polska intensyfikuje wsparcie energetyczne dla Ukrainy. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wydzieliła ze swoich rezerw 379 generatorów prądu oraz 18 nagrzewnic. Dodatkowo Warszawa koordynuje przekazanie kolejnych 447 generatorów w ramach mechanizmów europejskich.

Od początku stycznia 2026 roku eksport energii elektrycznej z Polski do Ukrainy wyniósł blisko 40 GWh. To kluczowe wsparcie, gdy rosyjskie ataki niszczą ukraińską infrastrukturę energetyczną. Jak informują władze w Kijowie, tysiące gospodarstw domowych pozostaje bez prądu i ogrzewania w warunkach temperatury sięgającej -19 stopni Celsjusza.

Miliardy na bezpieczeństwo w budżecie 2026

Budżet MSWiA na 2026 rok przewiduje 17,2 mld zł na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki te mają wzmocnić odporność kraju oraz rozwinąć infrastrukturę kryzysową. Resort zabezpieczył również 1,5 mld zł na start Programu Modernizacji Służb Mundurowych, który do 2029 roku pochłonie łącznie 13 mld zł.

Na bieżące funkcjonowanie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa przeznaczono 23 mld zł. Dodatkowo 2,3 mld zł trafi na dopłaty mieszkaniowe dla funkcjonariuszy.

Międzynarodowy wymiar polskiego wsparcia

Polska nie działa samotnie. Unia Europejska planuje udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro, która zostanie spłacona z rosyjskich reparacji po zakończeniu wojny. Polska współfinansuje również odsetki od wcześniejszych pożyczek - w 2024 roku wyniosły one ponad 102 mln zł.

Polska zorganizowała lub współorganizowała ponad pół tysiąca szkoleń dla ukraińskich sił zbrojnych, przeszkoliła około 25 tysięcy ukraińskich żołnierzy. W polskich zakładach serwisowany jest sprzęt wykorzystywany na froncie, w tym czołgi Leopard i armatohaubice Krab.

Wsparcie dla Ukrainy pozostaje priorytetem polskiej polityki zagranicznej. Jak podkreśla resort, pomoc energetyczna i militarna to inwestycja w bezpieczeństwo regionu i zatrzymanie rosyjskiej agresji daleko od polskich granic.