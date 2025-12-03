KE zaproponowała finansowanie 90 mld euro dla Ukrainy z zamrożonych aktywów rosyjskich lub długu UE

W belgijskiej izbie Euroclear znajduje się 180 mld euro rosyjskich środków, kolejne 30 mld w innych instytucjach UE

Propozycja przewiduje dwie opcje: pożyczkę reparacyjną z gwarancjami lub dług zabezpieczony budżetem unijnym

KE chce wprowadzić zakaz zwrotu zamrożonych aktywów do Rosji

90 mld euro dla Ukrainy z rosyjskich aktywów

Komisja Europejska w środę przedstawiła pięć projektów prawnych regulujących finansowanie dalszego wsparcia dla Ukrainy. Kwota 90 mld euro ma pokryć dwie trzecie potrzeb tego kraju na kolejne dwa lata. To bezprecedensowa pomoc finansowa, która zostanie sfinansowana nietypowym sposobem.

Środki rosyjskiego banku centralnego zostały zamrożone po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Obecnie największa część tych aktywów znajduje się w belgijskiej izbie rozliczeniowej Euroclear.

Euroclear przechowuje 180 mld euro rosyjskich środków

Według szacunków Komisji Europejskiej, Euroclear dysponuje rosyjskimi aktywami o wartości 180 mld euro. Dodatkowe 30 mld euro znajduje się w innych instytucjach finansowych na terenie Unii Europejskiej. To łącznie 210 mld euro zamrożonych środków.

Te olbrzymie sumy stały się przedmiotem debaty o sposobach wsparcia Ukrainy w walce z agresją rosyjską. KE proponuje wykorzystanie tych pieniędzy jako zabezpieczenie lub źródło finansowania pomocy.

Dwie opcje finansowania wsparcia dla Ukrainy

Komisja Europejska zaproponowała dwa scenariusze realizacji planu. Pierwsza opcja zakłada pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy zabezpieczoną rosyjskimi aktywami. Do tego rozwiązania dodano gwarancje finansowe, które mają odpowiedzieć na obawy belgijskiego rządu. Ta ścieżka nie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Drugi wariant przewiduje zaciągnięcie długu przez kraje UE. Byłby on zabezpieczony wspólnym budżetem unijnym. Ta opcja wymaga jednak jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich, co może utrudnić jej wdrożenie.

Belgia wyraża zastrzeżenia do propozycji KE

Minister spraw zagranicznych Belgii Maxime Prevot już przed oficjalną prezentacją propozycji zapowiedział, że jego kraj będzie apelował o inny sposób finansowania Ukrainy. Belgia ma zastrzeżenia do wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskich, co może być związane z obecnością Euroclear na jej terytorium.

Belgijskie obawy mogą wpłynąć na finalny kształt rozwiązania. Dlatego KE przygotowała alternatywną ścieżkę finansowania przez wspólny dług.

Zakaz zwrotu aktywów do Rosji

Komisja Europejska przedstawiła także propozycję ustanowienia trwałego zakazu transferu zamrożonych rosyjskich aktywów z powrotem do Rosji. To rozwiązanie ma zapewnić, że środki te pozostaną unieruchomione i będą mogły służyć jako zabezpieczenie wsparcia dla Ukrainy.

Teraz nad propozycjami KE będą pracować państwa członkowskie. Ostateczna decyzja zależy od wybranej opcji finansowania i konsensusu w Radzie Unii Europejskiej.