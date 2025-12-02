EBC odrzucił propozycję UE zabezpieczenia pożyczki dla Ukrainy rosyjskimi aktywami, uznając ją za naruszającą jego mandat.

Komisja Europejska musi szukać nowych sposobów finansowania wsparcia dla Ukrainy, po tym jak EBC i Belgia sprzeciwiły się dotychczasowym planom.

KE chciała, by izba rozliczeniowa Euroclear wykorzystała zamrożone 180 mld euro rosyjskich aktywów na pożyczkę dla Ukrainy, spłacaną tylko w przypadku otrzymania reparacji od Rosji.

Prezeska EBC obawia się, że wykorzystanie rosyjskich aktywów mogłoby zaszkodzić wiarygodności euro i stabilności finansowej strefy euro

Cios dla Brukseli – dlaczego EBC odrzucił wniosek?

Europejski Bank Centralny zadał potężny cios planom Komisji Europejskiej, odrzucając jej wniosek o zabezpieczenie tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Jak poinformował brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na własnych informatorów, EBC uznał, że propozycja Brukseli naruszałaby jego mandat. Decyzja ta zmusza unijnych urzędników do pilnego poszukiwania alternatywnych rozwiązań, które pozwolą sfinansować dalsze wsparcie dla walczącego kraju, wykorzystując do tego środki agresora. Sprzeciw banku centralnego to poważna przeszkoda na drodze do uruchomienia funduszy, na które z niecierpliwością czeka Kijów.

Na czym polegał pomysł Komisji Europejskiej?

Inicjatywa przedstawiona przez Komisję Europejską w połowie września zakładała kreatywne wykorzystanie rosyjskich środków bez ich bezpośredniej konfiskaty. Komisja Europejska chciała, by izba rozliczeniowa Euroclear, przechowująca większość zamrożonych rosyjskich aktywów o wartości ok. 180 mld euro, udzieliła Unii pożyczki na 0 proc. Następnie UE miałaby przekazać te środki Ukrainie w formie pożyczki, której spłata byłaby uzależniona od uzyskania przez Kijów reparacji wojennych od Rosji. Takie rozwiązanie budziło jednak opór nie tylko w EBC. Sceptycznie podchodziły do niego władze Belgii, gdzie mieści się siedziba Euroclear, obawiając się potencjalnych procesów sądowych ze strony Kremla.

Alternatywy na stole i przyszłość finansowania Ukrainy

Odrzucenie wniosku przez EBC nie kończy dyskusji o wykorzystaniu rosyjskich pieniędzy. Wręcz przeciwnie, przyspiesza prace nad innymi opcjami. Alternatywny sposób na wykorzystanie rosyjskich środków forsują Stany Zjednoczone, które proponują przejęcie 100 mld dolarów zamrożonych aktywów w celu zainwestowania ich w odbudowę Ukrainy. Prezeska EBC, Christine Lagarde, już wcześniej wyrażała swoje obawy, twierdząc, że takie ruchy mogą podważyć wiarygodność euro i odstraszyć inwestorów, co negatywnie wpłynęłoby na stabilność finansową strefy euro. Mimo sprzeciwu EBC, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w tym tygodniu Komisja wystąpi z konkretną propozycją legislacyjną, co pokazuje determinację Brukseli w poszukiwaniu funduszy na wsparcie Kijowa. Wyścig z czasem trwa, a przyszłość finansowania Ukrainy wciąż pozostaje niepewna.

PTNW - Modzelewski