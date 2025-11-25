Ukraina żyłą złota dla polskiego e-commerce. Ogromny wzrost zamówień

Ukraina staje się kluczowym rynkiem dla polskiego e-commerce, z dynamicznym wzrostem wartości zamówień online z zagranicy.

Już 20% polskich sklepów internetowych prowadzi sprzedaż w Ukrainie, a kolejne 10% planuje wejście na ten rynek.

Polski eksport do Ukrainy wzrósł o ponad 80% w latach 2021–2023, a nadwyżka handlowa Polski osiągnęła imponujący poziom 7,1 mld euro w 2023 r.

Najpopularniejsze kategorie produktów eksportowanych z Polski do Ukrainy to pojazdy, żywność, książki i zabawki.

Ukraina rynkiem zbytu dla polskiego e-commerce

Ukraina staje się coraz ważniejszym partnerem handlowym dla Polski, a sektor e-commerce odgrywa w tej relacji kluczową rolę. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost wartości zagranicznych zamówień online w Ukrainie, co otwiera nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Wartość zagranicznych zamówień online w Ukrainie wzrosła niemal czterokrotnie w latach 2022–2024, co świadczy o rosnącej popularności zakupów internetowych wśród Ukraińców. Co ciekawe, jak donosi "Rzeczpospolita", w tym wzroście mają udział również polscy sprzedawcy.

Według badania przeprowadzonego przez firmę logistyczną Fulfilio, aż 20% polskich sklepów internetowych prowadzi już sprzedaż w Ukrainie. To imponujący wynik, który pokazuje, jak bardzo ukraiński rynek stał się atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców. Co więcej, kolejne 10% polskich sklepów internetowych planuje wejście na ten rynek, co zapowiada dalszy wzrost polskiego eksportu e-commerce do Ukrainy.

Dane Państwowej Służby Celnej Ukrainy potwierdzają dynamiczny rozwój ukraińskiego rynku e-commerce. W 2022 roku Ukraińcy zamówili około 31 milionów paczek z zagranicy onozuje się osiągnięcie wyniku 73,5 miliona paczek o wartości 120,5 miliarda hrywien, czyli około 3 miliardów dolarów.

Te liczby robią wrażenie i pokazują, jak szybko rozwija się rynek e-commerce w Ukrainie. Dla polskich sprzedawców internetowych to doskonała okazja, aby zwiększyć swoje obroty i zdobyć nowych klientów.

Co Polacy sprzedają Ukraińcom?

Z badania Fulfilio wynika, że wśród polskich sprzedawców internetowych, którzy już prowadzą sprzedaż w Ukrainie, dominują firmy sprzedające pojazdy i części do nich, żywność oraz książki i zabawki. To pokazuje, że Ukraińcy są zainteresowani szerokim asortymentem produktów oferowanych przez polskich sprzedawców.

Polski eksport do Ukrainy odnotował imponujący wzrost o ponad 80% w latach 2021–2023. Główne kategorie produktów trafiających na ukraiński rynek to paliwa, pojazdy, uzbrojenie, chemikalia oraz maszyny. Natomiast import z Ukrainy obejmuje głównie zboża, oleje roślinne, metale i produkty przemysłu chemicznego.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Polska odnotowuje nadwyżkę handlową w relacjach z Ukrainą. Nadwyżka ta wzrosła z 2,1 miliarda euro w 2021 roku do 7,1 miliarda euro w 2023 roku. To pokazuje, że Polska jest ważnym eksporterem na rynek ukraiński, a polskie produkty cieszą się tam dużym popytem.

