Ukraina wprowadza ustawę legalizującą podwójne obywatelstwo dla wybranych krajów.

Polska, Niemcy i Czechy są pierwszymi państwami objętymi nowymi przepisami.

Uproszczona procedura ubiegania się o obywatelstwo dla osób z ukraińskimi korzeniami i cudzoziemców służących w armii.

Wyłączenia z możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa dla urzędników i sędziów.

Ukraina legalizuje podwójne obywatelstwo. Polska w pierwszym "rzucie"

Ukraiński parlament przyjął w czerwcu przełomową ustawę, która wprowadza znaczące zmiany w kwestii obywatelstwa. Nowe prawo, ogłoszone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas Światowego Kongresu Ukraińców, umożliwia obywatelom Ukrainy posiadanie paszportów innych państw.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w pierwszej kolejności nowe przepisy obejmą Polskę, Niemcy i Czechy. Decyzja ta ma na celu wzmocnienie więzi z liczną diasporą ukraińską w tych krajach.

Oprócz państw europejskich, ustawa ma w przyszłości objąć również Stany Zjednoczone i Kanadę, gdzie również mieszka znaczna diaspora ukraińska.

- To krok w kierunku jeszcze większej jedności Ukraińców na całym świecie – napisał Zełenski na X.

Ukraina pozwala na podwójne obywatelstwo. Ale nie dla wszystkich

Nowe przepisy pozwala na posiadanie wielokrotnego obywatelstwa, pozwalając obywatelom Ukrainy na posiadanie obywatelstwa innego państwa bez konieczności zrzekania się ukraińskiego paszportu. Co więcej, obywatele innych państw z ukraińskimi korzeniami będą mogli ubiegać się o obywatelstwo Ukrainy w uproszczonej procedurze. To ukłon w stronę tych, którzy czują silną więź z Ukrainą, ale z różnych przyczyn zdecydowali się na życie poza jej granicami.

Nowe regulacje przewidują również skrócony proces uzyskania ukraińskiego paszportu dla cudzoziemców, którzy zdecydowali się służyć w ukraińskiej armii.

Mimo otwarcia na wielokrotne obywatelstwo, ustawa wprowadza pewne ograniczenia. Urzędnicy państwowi oraz sędziowie nie będą mogli posiadać obywatelstwa innego kraju. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba posiadająca paszport innego kraju, ale będąca obywatelem Ukrainy, jest na terytorium Ukrainy uznawana wyłącznie za obywatela ukraińskiego.

PTNW Wasyl Bodnar Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.