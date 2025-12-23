Lidl otworzył w Amsterdamie elegancką restaurację Le Deux, która serwuje dania na poziomie gwiazdki Michelin z produktów marki Deluxe, cena tych składników nie przekracza 14 euro

Za sterami kuchni stoi Niven Kunz, najmłodszy posiadacz gwiazdki Michelin w historii, oraz influencer kulinarny Tobias Camman

Restauracja działa jako pop-up od 15 do 19 grudnia, a posiłki dostępne są za dobrowolne datki

Cały dochód wspiera organizację JEF, która zapewnia programy edukacyjne dla dzieci z ubogich rodzin

Dyskont w roli haute cuisine – Lidl stawia na premium

Le Deux to restauracyjny eksperyment, który burzy stereotypy o sklepowych produktach. Nazwa lokalu stanowi anagram słowa „Deluxe” – marki premium dostępnej również w polskich sklepach Lidla. Po francusku „le deux” oznacza „dwóch”, co nawiązuje do duetu szefów kuchni odpowiedzialnych za menu.

W Amsterdamie otworzyła się elegancka restauracja o nazwie Le Deux, która serwuje potrawy godne lokalu z gwiazdką Michelin. To, co wyróżnia ten projekt, to fakt, że stoi za nim popularny niemiecki dyskont Lidl

– pisze na Facebooku Andrzej Szylar, wybitny szef kuchni, mistrz i wychowawca wielu pokoleń wybitnych kuchmistrzów.

Niven Kunz – rekord Guinnessa i doświadczenie na najwyższym poziomie

Niven Kunz, 44-letni Holender, zapisał się w historii gastronomii, zdobywając gwiazdkę Michelin w wieku zaledwie 24 lat. To czyni go najmłodszym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia. Jego partner w projekcie, Tobias Camman, to znany influencer kulinarny, autor książek i podcastów o jedzeniu.

Każda potrawa w Le Deux jest tworzona z pasją i dbałością o detale, co sprawia, że doświadczenie kulinarne jest naprawdę wyjątkowe

– podkreśla Szylar.

Menu z produktów Deluxe – od przystawki po deser

Czterodaniowa kolacja w Le Deux prezentuje pełne spektrum możliwości linii Deluxe. Menu rozpoczyna się amuse-bouche morpion – grą w kółko i krzyżyk z masła, sera i jajek.

Na przystawkę goście otrzymują la cocktail royal – koktajl z krewetek i homara. Danie główne to shared dining, czyli wspólne degustowanie kilku kompozycji: sarniny w sosie bordeaux, konfitury z cebuli i śliwek, złocistej tarty z cebulą, chleba Le Deux (chlebek z pełnoziarnistej mąki i ziaren do rwania) oraz talerza warzyw ogrodowych.

Dalej pojawiają się marchewki à l'harmonie, wellington z buraka oraz kawior musztardowy. Menu uzupełnia świąteczna trufla z sarniną w sosie żurawinowym, letnia sałatka z buraków z jogurtem i kawiorem musztardowym, babeczki cebulowe, pieczone ziemniaki oraz warzywa glazurowane z chlebem i masłem.

Na deser szefowie przygotowali délice de pomme – jabłkową rozkosz z lodami i kruszonką.

Jest też wegańska wersja menu.

Czterodaniowa kolacja za mniej niż 14 euro – demokratyzacja luksusu

„Le Deux, tymczasowa restauracja Lidla i szefów kuchni (nagrodzonych gwiazdkami Michelin) Tobiasa Cammana i Nivena Kunza, to idealny przystanek na kulinarne inspiracje na święta. Pyszne menu nie zawsze musi kosztować krocie. Za mniej niż 14 euro od osoby możesz delektować się 4-daniową kolacją przygotowaną w całości z produktów Lidl Deluxe" – informuje oficjalna strona Lidl Holandia. Koszt 14 euro to składniki takie jak stek z jelenia, homar, czy krewetki kupione oczywiście w Lidl-u. Goście restauracji płacą tyle, ile uznają za stosowne.

Pop-upowa formuła restauracji oznacza ograniczony czas działania. Pierwotnie planowano zamknięcie 15 grudnia, ale ogromne zainteresowanie sprawiło, że termin przedłużono do 19 grudnia. Lista oczekujących na stolik ciągle się wydłuża.

To przełomowe połączenie luksusu i dostępności otwiera drzwi fine diningu dla szerszej publiczności. Goście mogą cieszyć się posiłkami na poziomie gwiazdki Michelin w symbolicznej cenie.

Misja społeczna – edukacja zamiast zysku

Cały dochód z działalności Le Deux trafia do Justice and Education Fund (JEF) – międzynarodowej organizacji non-profit.

Celem otwarcia restauracji jest zbiórka pieniędzy na rzecz międzynarodowej organizacji non-profit Justice and Education Fund, która zajmuje się wyrównywaniem szans w dostępie do nauki. Lidl wspiera tę organizację już od sześciu lat, a dochody z działalności restauracji będą przeznaczone na programy edukacyjne dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem

– wyjaśnia Andrzej Szylar.

Kulinarne inspiracje na święta Bożego Narodzenia

Le Deux to także źródło inspiracji kulinarnych na nadchodzące święta. Szefowie kuchni pokazują, że produkty dostępne w dyskontach mogą posłużyć do stworzenia wykwintnych dań. Czteroaniowe menu dowodzi, że luksusowa kuchnia nie musi być zarezerwowana dla garstki zamożnych klientów ekskluzywnych restauracji.

Polska czeka na podobną inicjatywę

Zachodniopomorski szef kuchni nie ukrywa entuzjazmu dla pomysłu. Sugeruje, że Lidl Polska mogłaby zorganizować podobne wydarzenie.

Chętnie bym widział podobną inicjatywę Lidl Polska w naszym kraju, np. Pop-up WOŚP, który prowadziłby Przemysław Klima lub Marcin Przybysz

– postuluje Szylar.

Redakcja Superbiz.se.pl również popiera tę inicjatywę. Połączenie kulinarnego rzemiosła, produktów ze sklepowej półki i charytatywnego celu pokazuje, że odpowiedzialne biznesowe podejście może iść w parze z jakością i innowacją. Le Deux udowadnia, że fine dining może być dostępny dla każdego, a przy okazji wspierać ważne cele społeczne.