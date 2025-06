Przez lata namawiała Polaków do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, a sama od razu czmychnęła na emeryturę!

Liczby mówią same za siebie. Śniadanie wegańskie w IKEA kosztuje zaledwie 6 złotych, podczas gdy klasyczne śniadanie z kiełbasą śląską, jajkami sadzonymi i fasolką w pomidorach to wydatek 12 złotych. Najnowszy hit oferty obiadowej - schabowy z ziemniakami i kapustą - kosztuje tylko 10 złotych, a zestaw dnia z zupą, daniem głównym i napojem to 19 złotych.

Strategia biznesowa, nie działalność charytatywna

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że oferta gastronomiczna IKEA to forma marketingowej promocji, gastronomia stanowi poważny element strategii biznesowej przynoszącej realne zyski. Przemyślana strategia bazuje na oferowaniu klientom taniego jedzenia, co skutkuje tym, że dla części osób IKEA staje się miejscem regularnych posiłków.

Michna przytacza dane z australijskiego oddziału IKEA, które pokazują skalę tego zjawiska. "Z danych opublikowanych kilka miesięcy temu przez The Guardian wynika, że w australijskim oddziale IKEI to właśnie gastronomia ratuje wynik finansowy spółki. Podczas gdy sprzedaż mebli spadła tam o 3,17 proc., to obroty działu gastronomicznego wzrosły i to aż o 5 proc.".

Tim Prevade, szef gastronomii IKEA Australia, zauważa że coraz więcej osób traktuje IKEĘ nie tylko jako sklep z meblami, ale i jako miejsce na tani posiłek z powodu presji związanej z rosnącymi kosztami życia.

Porównanie z polskimi barami mlecznymi

Kontrastując ceny IKEA z tradycyjnymi polskimi barami mlecznymi, różnice są uderzające. Podczas gdy jednodaniowy obiad w klasycznej polskiej stołówce kosztuje minimum 25 złotych, w barze IKEA podobny zestaw to wydatek 10 złotych. Jak zauważa Michna: "Nawet jeśli przyczepić się do wielkości porcji samego schabowego, który w barze mlecznym bywa większy niż ten w barze IKEA (...) to w dalszym ciągu podwójna porcja u Szweda byłaby o jedną trzecią tańsza niż u Polaka".

Przewaga IKEA to także darmowa kawa dla posiadaczy karty IKEA Family - wystarczy mieć kartę lojalnościową, aby napić się kawy za złotówkę i to do woli.

Globalna skala i ekonomia operacyjna

Sukces gastronomicznej strategii IKEA opiera się na kilku kluczowych czynnikach:

Globalna skala działania pozwalająca na optymalizację kosztów

pozwalająca na optymalizację kosztów Prosta logistyka oparta na ustandaryzowanych procesach

oparta na ustandaryzowanych procesach Niezmienne menu redukujące koszty operacyjne

redukujące koszty operacyjne Strategiczne subsydiowanie niektórych pozycji, szczególnie porcji dziecięcych

Przykład Julbord - szwedzkiego stołu świątecznego - pokazuje skalę różnic cenowych. W sztokholmskiej IKEA Julbord kosztuje 199 koron (około 80 złotych), podczas gdy w ekskluzywnych restauracjach ceny sięgają 895 koron (około 350 złotych).

Wpływ na polską branżę gastronomiczną

IKEA Retail Polska w roku finansowym 2024 osiągnęła przychód przekraczający 6,1 mld zł, co pokazuje skalę działalności firmy na polskim rynku. Operatorzy polskich barów mlecznych, częściowo chronionych dotacjami z budżetu państwa, alarmują, że walczą o przetrwanie, podczas gdy IKEA notuje zyski z działalności gastronomicznej wyższe niż z macierzystej sprzedaży mebli.

Michna stawia prowokacyjne pytanie: "Czy to oznacza, że upadające polskie bary mleczne są zbyt hermetyczne, zbyt tradycyjne, czy może nadmiernie przygniecione biurokracją?"

Recepta na sukces - skandynawska stylistyka i nowoczesne podejście

Fenomen IKEA w Polsce to połączenie kilku elementów:

Modna skandynawska stylistyka przyciągająca polskich konsumentów

przyciągająca polskich konsumentów Masowa skala działania przy zachowaniu niskich cen

przy zachowaniu niskich cen Nowoczesne podejście do obsługi - samoobsługowe systemy zamawiania

- samoobsługowe systemy zamawiania Strategiczne pozycjonowanie jako miejsce rodzinnych posiłków

Jak podsumowuje Krytyk Kulinarny: "Firma z drogiej Skandynawii zawstydza firmy z – przynajmniej wciąż w bezpośrednim porównaniu – tańszej Polski, podbija serca i podniebienia polskich spożywców i zawstydza nadwiślańskich gastronomów".

Fenomen taniej gastronomii IKEA to nie przypadek, lecz przemyślana strategia biznesowa, która może stanowić inspirację dla polskich przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej. Pytanie brzmi: czy polscy operatorzy będą w stanie dostosować się do nowych realiów rynkowych, czy szwedzki gigant przejmie dominację również w tym segmencie?

