Po raz pierwszy 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy, z dodatkowymi uprawnieniami dla pracujących w tym dniu.

Wypłata renty wdowiej i wydłużenie urlopów dla rodziców wcześniaków poprawią wsparcie dla rodzin.

Nowe zasady liczenia stażu pracy: Od 2026 roku do stażu wliczane będą umowy zlecenia i własna działalność, co przełoży się na dłuższe urlopy i wyższe dodatki.

Koniec z "emeryturami czerwcowymi" i wyższy zasiłek pogrzebowy: ZUS przeliczy świadczenia 103 tys. osób (średnio o 220 zł więcej), a zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 7 tys. zł.

Wolna wigilia i nowe prawa pracowników

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian jest wprowadzenie dnia wolnego w Wigilię. Jak podkreśliła ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, po raz pierwszy 24 grudnia stanie się dniem wolnym od pracy. Zmiana obejmie około 13 mln pracujących i ma poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Resort zaznacza, że w branżach wymagających pracy w Wigilię pracownikom będą przysługiwać dodatkowe uprawnienia, takie jak inny dzień wolny lub wyższe wynagrodzenie. Nad przestrzeganiem przepisów czuwać będzie Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Renta wdowia i urlopy dla rodziców

W 2025 roku rozpoczęto także wypłatę renty wdowiej, na którą czekało wiele osób po stracie współmałżonka. Jednocześnie wydłużono urlopy dla rodziców wcześniaków, a pracownicy samorządowi otrzymali podwyżki, co było jednym z postulatów strony społecznej.

Kolejną istotną zmianą jest ustawa stażowa. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy będą wliczane także okresy wcześniej pomijane, m.in. umowy zlecenia oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sektorze prywatnym nowe zasady zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od publikacji ustawy. Większy staż oznacza m.in. dłuższy urlop, dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe, a także szerszy dostęp do ofert pracy wymagających określonego doświadczenia.

Emerytury czerwcowe i wyższy zasiłek pogrzebowy

O zmianach dotyczących seniorów mówił wiceminister Sebastian Gajewski. Nowe przepisy rozwiążą problem tzw. emerytur czerwcowych, które dotyczyły osób urodzonych po 1948 roku, przechodzących na emeryturę w latach 2009–2019. ZUS ponownie przeliczy świadczenia 103 tys. osób, a przeciętna podwyżka wyniesie około 220 zł. Decyzje mają zostać wydane w I kwartale 2026 roku.

Od 1 stycznia 2026 roku wzrośnie także zasiłek pogrzebowy – z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Świadczenie będzie waloryzowane, a czas jego wypłaty skrócony z 30 do 14 dni. Uproszczone zostaną również procedury, a w pomocy społecznej pojawią się nowe świadczenia niezależne od kryterium dochodowego.

PTNW Balcerowicz