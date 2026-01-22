Parlament Europejski poparł udzielenie Ukrainie pożyczki o wartości 90 mld euro, która ma być zabezpieczona unijnym budżetem.

Pożyczka zostanie przeznaczona na wsparcie wojskowe (60 mld euro) oraz cele budżetowe i reformy (30 mld euro), z naciskiem na zakup sprzętu w UE.

Ukraina spłaci pożyczkę po uzyskaniu reparacji od Rosji, a zamrożone rosyjskie aktywa mają stanowić zabezpieczenie.

Mimo sprzeciwu trzech państw, umowa została zawarta w ramach wzmocnionej współpracy, a Komisja Europejska dąży do sfinalizowania prac legislacyjnych na początku marca

PE dał zielone światło. Jak zapadła kluczowa decyzja?

W środowym głosowaniu europosłowie ostatecznie zatwierdzili procedurę udzielenia potężnego wsparcia finansowego dla Kijowa. Decyzja zapadła większością 499 głosów za, przy 135 przeciw i 24 wstrzymujących się. Zgoda Parlamentu była konieczna, ponieważ pożyczka, uzgodniona na grudniowym szczycie UE, została zawarta w ramach tzw. procedury wzmocnionej współpracy.

Ten mechanizm traktatowy zastosowano z powodu braku poparcia ze strony Czech, Węgier i Słowacji. Prace nad wnioskami prowadzono w trybie pilnym, a kolejnym krokiem będzie ich ostateczne uzgodnienie między Parlamentem a Radą UE w ramach standardowej procedury ustawodawczej.

Na co pójdzie 90 mld euro? Wsparcie militarne i europejski przemysł

Zgodnie z propozycją przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, lwia część środków zostanie przeznaczona na cele wojskowe. Aż 60 mld euro z gigantycznej pożyczki dla Ukrainy ma zostać wydane na zakup sprzętu militarnego. Pozostałe 30 mld euro zasili budżet państwa i wesprze niezbędne reformy. Co istotne z biznesowego punktu widzenia, fundusze na cele militarne mają być przeznaczane głównie na zakupy w Ukrainie oraz w Unii Europejskiej. Ogranicza to możliwość kupowania sprzętu amerykańskiego, co jest zbieżne z założeniami unijnego programu dofinansowania zakupów obronnych SAFE. Jak ujęła to von der Leyen: "Jeśli nie będzie można kupić potrzebnego sprzętu w tym regionie, (...) czasami może zaistnieć potrzeba zakupów sprzętu spoza Unii Europejskiej i spoza regionu". Oznacza to, że głównym beneficjentem wsparcia finansowego dla Ukrainy w obszarze militarnym będzie europejski przemysł zbrojeniowy.

Kto i kiedy zapłaci? Rosyjskie aktywa jako zabezpieczenie

Konstrukcja finansowa pożyczki jest równie interesująca, co jej przeznaczenie. Cała pożyczka dla Ukrainy zostanie zaciągnięta na rynkach kapitałowych przez Komisję Europejską i będzie zabezpieczona budżetem UE. Najważniejszy jest jednak warunek spłaty: Ukraina zwróci środki dopiero wtedy, gdy uzyska reparacje wojenne od Rosji. Do tego czasu zamrożone na terytorium Unii aktywa rosyjskiego banku centralnego pozostaną nienaruszone.

"Powinno to stanowić dla Rosji dobitne przypomnienie, że zastrzegamy sobie prawo do korzystania z jej unieruchomionych aktywów" – podkreśliła Ursula von der Leyen.

Czas odgrywa kluczową rolę. Komisarz UE ds. finansowych Valdis Dombrovskis wyraził nadzieję, że prace legislacyjne zakończą się na początku marca, aby zdążyć przed kwietniem, kiedy Ukraina może zostać bez pieniędzy. Jak dodał, trwają równoległe rozmowy z innymi międzynarodowymi partnerami, aby zapewnić Ukrainie płynność finansową już w pierwszym kwartale roku. "Mogę powiedzieć, że te prace również postępują całkiem pomyślnie" – podsumował Dombrovskis.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz