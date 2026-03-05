Nadchodzi rewolucja w rozliczaniu mediów: do 2027 roku wszystkie liczniki muszą mieć zdalny odczyt.

Zdalne odczyty obejmą ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania i wodomierze do ciepłej wody, eliminując prognozy.

Brak wymiany grozi grzywną do 10 000 zł lub aresztem. Kto płaci za nowe liczniki i jakie są wyjątki?

Skąd wziął się obowiązek wymiany wodomierzy?

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 20 kwietnia 2021 roku, która wdraża unijne dyrektywy. Celem jest ujednolicenie systemu rozliczeń i oparcie go na faktycznym zużyciu mediów, a nie na prognozach. Do 1 stycznia 2027 roku wszystkie wodomierze i ciepłomierze muszą być wyposażone w funkcję zdalnego odczytu. Oznacza to, że dostawca lub zarządca budynku będzie mógł pobrać dane o zużyciu bez wchodzenia do lokalu.

Jakie urządzenia podlegają wymianie? Nowe przepisy precyzują, że funkcję zdalnego odczytu muszą posiadać:

ciepłomierze,

podzielniki kosztów ogrzewania,

wodomierze do ciepłej wody użytkowej.

Obowiązek dotyczy zarówno budynków wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych.

Kogo dokładnie dotyczy wymiana i do kiedy trzeba to zrobić?

Najważniejszy termin to 1 stycznia 2027 roku. Do tego dnia wszystkie urządzenia pomiarowe, które nie mają funkcji zdalnego odczytu, muszą zostać zastąpione nowymi. Obowiązek dotyczy urządzeń zainstalowanych przed 22 maja 2021 roku. Jeśli licznik w Twoim mieszkaniu był montowany po tej dacie, najprawdopodobniej jest to już nowoczesny model.

Jaka kara grozi za brak wymiany licznika?

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne i przewidują surowe sankcje. Za niedostosowanie budynku do wymogów ustawowych, czyli brak wymiany liczników na modele ze zdalnym odczytem do 1 stycznia 2027 roku, grozi grzywna w wysokości nawet do 10 000 zł. W skrajnych przypadkach przepisy przewidują nawet karę aresztu lub ograniczenia wolności.

Co ważne, odpowiedzialność za niedopełnienie tego obowiązku spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, a nie na pojedynczym lokatorze. To zarządca (np. spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa) jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia modernizacji. Niemniej jednak uporczywe uniemożliwianie wymiany przez mieszkańca, np. poprzez niewpuszczenie montera, również może skutkować nałożeniem grzywny.

Kto zapłaci za wymianę wodomierza?

To kluczowa kwestia dla wielu mieszkańców. Odpowiedzialność za koszty zależy od rodzaju licznika i typu nieruchomości.

W mieszkaniach w bloku za wymianę odpowiada właściciel lokalu lub zarządca budynku, a koszty często pokrywane są z funduszu remontowego wspólnoty lub spółdzielni.

za wymianę odpowiada właściciel lokalu lub zarządca budynku, a koszty często pokrywane są z funduszu remontowego wspólnoty lub spółdzielni. W domu jednorodzinnym koszt wymiany i legalizacji głównego wodomierza ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

koszt wymiany i legalizacji głównego wodomierza ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. W przypadku podliczników (np. do pomiaru wody w ogrodzie) za wymianę i legalizację płaci właściciel nieruchomości.

Szacowany koszt zakupu i montażu jednego licznika radiowego to około 300 zł.

Czy są jakieś wyjątki od tej reguły?

Tak, przepisy przewidują pewne odstępstwa. Z obowiązku wymiany liczników zwolnione są te budynki, w których byłoby to technicznie niemożliwe lub po prostu nieopłacalne. Ocenę opłacalności takiego przedsięwzięcia reguluje osobne rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. To administrator budynku, po dokonaniu analizy, podejmuje ostateczną decyzję, czy montaż nowych urządzeń ma ekonomiczny sens. Mieszkaniec nie decyduje o tym samodzielnie.

Pamiętaj o legalizacji – to także obowiązek

Nawet posiadanie nowoczesnego licznika nie zwalnia z dodatkowego obowiązku. Każdy wodomierz musi być poddawany okresowej kontroli metrologicznej, czyli legalizacji. Dla wodomierzy okres ten wynosi 5 lat. Po tym czasie urządzenie może stracić dokładność pomiaru, dlatego musi zostać ponownie zalegalizowane lub wymienione na nowe. Za brak ważnej legalizacji również grożą kary finansowe.

