Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło wypłaty dla osób, które musiały zrezygnować z wakacji z uwagi na działania zbrojne.

Środki zostaną wypłacone z Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Aby je otrzymać należy spełnić kilka warunków, m.in. kraj docelowy wycieczki musi znajdować się na przygotowanej liście a podróż miała odbyć się od 29 lutego do 27 marca.

Wnioski można składać od 5 marca w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy.

Przez wojnę przepadły ci wakacje w ciepłych krajach? Tak odzyskasz pieniądze [KROK PO KROKU]

Rząd oddaje pieniądze za wycieczki, które się nie odbyły lub nie odbędą z uwagi na działania zbrojne na Bliskim Wschodzie. – Minister Sportu i Turystyki, w porozumieniu z Ministrem Finansów i Gospodarki, uznał, że w związku z wybuchem działań zbrojnych w części państw Bliskiego Wschodu wystąpiły tzw. nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych – przekazało w komunikacie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Poniżej tłumaczymy jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o pieniądze.

Zgodnie z wydanym komunikatem wydanym przez Ministra Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów zwroty z TFP dotyczą państw:

1) Arabia Saudyjska,

2) Bahrajn,

3) Iran,

4) Izrael,

5) Jordania

6) Katar,

7) Kuwejt,

8) Liban,

9) Oman,

10) Palestyna,

11) Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zwroty obejmują zarówno imprezy turystyczne realizowane na terenach tych państw jak i imprezy turystyczne z portem przesiadkowym lub międzylądowaniem na terytorium ww. państw.

Poza tym trzeba spełnić kilka warunków:

Zwroty obejmują zarówno imprezy turystyczne realizowane na terenach tych państw jak i imprezy turystyczne z portem przesiadkowym lub międzylądowaniem na terytorium ww. państw. Kolejnym warunkiem jest wykupienie wycieczki w biurze turystycznym. Osobom, które samodzielnie organizowały swój wyjazd nie przysługuje zwrot z TFP. – W tej sytuacji należy kontaktować się bezpośrednio z tymi dostawcami – czytamy w komunikacie. Zwrot przysługuje też wyłącznie osobom, których wycieczki zostały odwołane zanim się rozpoczęły. W przypadku, gdy wakacje zostały przerwane przez wybuch działań wojennych turyści muszą zwracać się o zwrot części kosztów bezpośrednio do organizatora.

Składanie wniosku o zwrot z TFP krok po kroku

Jeśli wypełniasz wszystkie powyższe warunki, kolejnym krokiem powinno być złożenie wniosku. Zrobisz to na stronie tfg.ufg.pl.

1. Wejdź na stronę tfg.ufg.pl i kliknij zielony przycisk z napisem „Obywatel” w prawym górnym rogu ekranu, obok napisu „Zaloguj jako”.

2. Wyświetli Ci się strona logowania, na której możesz się zalogować za pomocą login.gov.pl. Jeśli nie masz konta w portalu TFG, możesz je założyć. W tym celu kliknij napis „Zarejestruj się”.

3. Logowanie za pomocą loginu i hasła jest dostępne tylko dla osób bez numeru PESEL oraz osób mieszkających poza Polską, które nie mogą potwierdzić tożsamości przez login.gov.pl.

4. Po zalogowaniu się na swoje konto w portalu TFG kliknij kafelek „Wnioski TFP” widoczny w menu po lewej stronie, wybierz przycisk z nazwą sytuacji nadzwyczajnej, która Ciebie dotyczy, a następnie kliknij przycisk „Złóż wniosek” w prawym, górnym rogu ekranu.

5. Wypełnij obowiązkowe pola we wniosku, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”.

Fundusz ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieniądze zostaną wysłane w terminie do 14 dni.

Żeby sprawdzić, na jakim etapie jest rozpatrywanie wniosku, należy zalogować się do swojego konta na stronie tfg.ufg.pl. W szczegółach wniosku dowiesz się ,jaki jest aktualny status wniosku.