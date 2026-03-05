Egipskie ciemności w Iraku! Zabrakło gazu do elektrowni, cały kraj pogrążony w blackoucie

Jak podaje irackie Ministerstwo Elektryczności, prądu zabrakło przez nagły spadek przesyłu gazu do elektrowni w Basrze. – Sieć energetyczna jest całkowicie wyłączona we wszystkich prowincjach Iraku – podało ministerstwo, cytowane przez iracką agencję prasową INA. Jakiś czas później rzecznik resortu dodał, że trwają już prace nad przywróceniem dostaw prądu w całym kraju.

To nie pierwszy taki przypadek. Rok wcześniej doszło do awarii w elektrowni Hamidiya w zachodniej prowincji Anbar. Spowodowało to poważne zakłócenia w krajowej sieci przesyłowej, również prowadząc do czasowego blackoutu.

Trudna sytuacja kraju zbiega się w eskalacją napięcia w regionie. Po ataku USA i Izraela na Iran, kraj ten zaatakował rakietami wiele innych państw w regionie. Irak, mimo posiadania ogromnych złóż gazu, importuje ten surowiec z pogrążonego w wojnie Iranu.

Ameryka wzywa swoich obywateli do opuszczenia Iraku

„Obywatelom USA w Iraku zdecydowanie zaleca się opuszczenie kraju, gdy tylko będą mogli to zrobić bezpiecznie, oraz pozostanie w miejscu do czasu, aż warunki do wyjazdu będą bezpieczne. Prosimy o zaopatrzenie się w żywność, wodę, leki i inne niezbędne rzeczy” - napisano w komunikacie ambasady w Bagdadzie. Po ataku USA na Iran w krajach Bliskiego Wschodu nasiliły sięantyamerykańskie postawy. W kilku krajach tłum zaatakował placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych.

