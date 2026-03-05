Cały kraj pogrążony w blackoucie! Zabrakło gazu do elektrowni

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-03-05 10:27

Irak zmaga się z ogromnym kryzysem energetycznym. W kraju zabrakło gazu do elektrowni, która zasilała to państwo w prąd. Prądu nie ma we wszystkich prowincjach kraju.

Blokowisko nocą, większość okien ciemna, tylko nieliczne świecą się w blokach po zapadnięciu zmroku, co symbolizuje blackout i brak prądu. Zdjęcie ilustruje temat kryzysu energetycznego, o którym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Getty Images Blokowisko nocą, większość okien ciemna, tylko nieliczne świecą się w blokach po zapadnięciu zmroku, co symbolizuje blackout i brak prądu. Zdjęcie ilustruje temat kryzysu energetycznego, o którym przeczytasz na Super Biznes.

Egipskie ciemności w Iraku! Zabrakło gazu do elektrowni, cały kraj pogrążony w blackoucie

Jak podaje irackie Ministerstwo Elektryczności, prądu zabrakło przez nagły spadek przesyłu gazu do elektrowni w Basrze. – Sieć energetyczna jest całkowicie wyłączona we wszystkich prowincjach Iraku – podało ministerstwo, cytowane przez iracką agencję prasową INA. Jakiś czas później rzecznik resortu dodał, że trwają już prace nad przywróceniem dostaw prądu w całym kraju.

To nie pierwszy taki przypadek. Rok wcześniej doszło do awarii w elektrowni Hamidiya w zachodniej prowincji Anbar. Spowodowało to poważne zakłócenia w krajowej sieci przesyłowej, również prowadząc do czasowego blackoutu.

Trudna sytuacja kraju zbiega się w eskalacją napięcia w regionie. Po ataku USA i Izraela na Iran, kraj ten zaatakował rakietami wiele innych państw w regionie. Irak, mimo posiadania ogromnych złóż gazu, importuje ten surowiec z pogrążonego w wojnie Iranu.

Polecany artykuł:

Nowy raport o luce VAT. Dlaczego rząd Tuska nie może liczyć na miliardy?
LUDZIE TAŃCZĄ Z RADOŚCI W IRANIE! Rakowski: DOBIJĄ REŻIM JAK BĘDĄ MOGLI!

Ameryka wzywa swoich obywateli do opuszczenia Iraku

„Obywatelom USA w Iraku zdecydowanie zaleca się opuszczenie kraju, gdy tylko będą mogli to zrobić bezpiecznie, oraz pozostanie w miejscu do czasu, aż warunki do wyjazdu będą bezpieczne. Prosimy o zaopatrzenie się w żywność, wodę, leki i inne niezbędne rzeczy” - napisano w komunikacie ambasady w Bagdadzie. Po ataku USA na Iran w krajach Bliskiego Wschodu nasiliły sięantyamerykańskie postawy. W kilku krajach tłum zaatakował placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych.

Polecany artykuł:

Cieśnina Ormuz zablokowana przez Iran. Tankowce z ropą zostały zablokowane
https://cms.grupazprmedia.pl/zpr_galleries_domain/1297180/
Galeria zdjęć 77

Polecany artykuł:

„Polski SAFE 0 proc.” to fikcja? Ekspert: „NBP nie może finansować budżetu pańs…
QUIZ. Wojny w Europie w ostatnich 50 latach. Było ich więcej, niż myślisz!
Pytanie 1 z 10
Które państwa toczą wojnę o Górski Karabach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLACKOUT
IRAK