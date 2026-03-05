Prawo budowlane wprost pozwala inwestorowi wejść na sąsiednią działkę – nawet bez zgody właściciela.

Jeśli odmówisz, urząd może wydać decyzję zmuszającą cię do wpuszczenia ekipy budowlanej.

Właściciel nieruchomości może żądać rekompensaty – ale tylko na etapie negocjacji.

Nowy formularz wniosku obowiązuje od 27 lutego 2026 r. i można go złożyć elektronicznie.

Kiedy sąsiad może wejść na twoją nieruchomość?

Podstawą prawną jest art. 47 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten jasno wskazuje, że jeśli wykonanie prac budowlanych lub przygotowawczych wymaga wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości – inwestor ma do tego prawo.

Dotyczy to zarówno wejścia na działkę, jak i do sąsiedniego budynku lub lokalu. Warunek jest jeden: musi to być naprawdę niezbędne.

Prawo nie działa jednak jednostronnie. Zanim inwestor wkroczy na twoją posesję, powinien uzyskać twoją zgodę. Razem z nim musisz też ustalić sposób, zakres i termin korzystania z terenu oraz ewentualną rekompensatę.

Co zrobi sąsiad, jeśli odmówisz wejścia na działkę?

Odmowa nie kończy sprawy. Inwestor może złożyć wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji o niezbędności wejścia na teren nieruchomości.

Urząd ma 14 dni na ocenę wniosku. Jeśli uzna, że wejście jest naprawdę konieczne, wyda decyzję określającą warunki korzystania z twojej posesji. Nie będziesz mieć już wtedy możliwości blokowania prac.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznie – przez portal e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Jakie dane zawiera nowy wniosek o wejście na nieruchomość?

Od 27 lutego 2026 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów i gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku. Poprzednie przepisy obowiązywały od 2021 roku.

Nowy formularz wymaga podania m.in.:

danych inwestora,

opisu prac uzasadniających konieczność wejścia,

oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek,

informacji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu,

szczegółowego uzasadnienia.

Czy właścicielowi nieruchomości należy się rekompensata?

Tak – ale tylko wtedy, gdy zostanie uzgodniona z inwestorem przed rozpoczęciem prac. Prawodawca nie narzuca żadnej minimalnej ani maksymalnej kwoty. To strony decydują, ile wyniesie rekompensata za wejście na działkę.

Możliwość uzyskania rekompensaty istnieje wyłącznie na etapie negocjacji, a jej wysokość zależy tylko od woli obu stron.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia, właściciel nieruchomości może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

Odszkodowanie za zniszczenia na posesji – kiedy przysługuje?

Inwestor odpowiada za szkody wyrządzone podczas korzystania z cudzej nieruchomości. Wynika to zarówno z Prawa budowlanego, jak i z art. 363 Kodeksu cywilnego.

Poszkodowany właściciel może wybrać: albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego, albo zapłaty odszkodowania pieniężnego. Jeśli naprawienie szkody w naturze jest niemożliwe lub zbyt kosztowne, roszczenie ogranicza się do wypłaty gotówki.

Ważna zasada: jeśli nie ma szkody, nie ma odszkodowania. Samo wejście na działkę – bez wyrządzenia żadnych zniszczeń – nie daje podstaw do żądania wypłaty.

Prawo budowlane a Kodeks cywilny – co je łączy w tej sprawie?

Wejście na cudzą nieruchomość reguluje nie tylko Prawo budowlane. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniu z 2017 roku przypomniał, że art. 142 Kodeksu cywilnego dopuszcza nawet użycie, uszkodzenie lub zniszczenie cudzej rzeczy – jeśli jest to konieczne do odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. Właściciel może wtedy żądać jedynie naprawienia wynikłej szkody.

Oznacza to, że w ekstremalnych sytuacjach – np. awarii czy zagrożenia – ochrona twojej nieruchomości przed wejściem osób trzecich jest jeszcze bardziej ograniczona niż w standardowym procesie budowlanym.