Od września 2026 r. w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące budowy ogrodzeń, bram i furtek, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę estetyki.

Nowe regulacje zakazują otwierania bram na zewnątrz posesji oraz wprowadzają minimalne wymiary dla bram (2,4 m szerokości) i furtek (0,9 m szerokości), szczególnie ważne dla budynków publicznych.

Zabronione będzie stosowanie niebezpiecznych elementów ogrodzeń, takich jak drut kolczasty czy ostre kolce, na wysokości poniżej 2,2 m od poziomu terenu.

Złamanie nowych zasad może skutkować obowiązkiem przebudowy lub demontażu ogrodzenia oraz karami finansowymi, dlatego warto zapoznać się z nadchodzącymi zmianami.

Już od września 2026 roku w Polsce zaczną obowiązywać zaktualizowane przepisy dotyczące budowy ogrodzeń. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza istotne zmiany w zakresie projektowania i realizacji ogrodzeń, bram wjazdowych oraz furtek. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznej, w tym pieszych i zwierząt, a także poprawa estetyki otoczenia.

Co ważne, nowe regulacje dotyczące prawa budowlanego będą dotyczyć wyłącznie nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących ogrodzeń, których budowa rozpocznie się po 20 września 2026 roku. Oznacza to, że jeśli Twoje ogrodzenie zostanie ukończone przed tą datą, nie musisz się martwić o dostosowanie go do nowych wymagań.

Bramy i furtki pod ścisłą kontrolą

Jednym z kluczowych aspektów nowelizacji jest regulacja sposobu otwierania bram i furtek. Zgodnie z nowymi przepisami, utrzymany zostaje zakaz otwierania bram na zewnątrz posesji, czyli w kierunku chodnika lub drogi. Taki zakaz ma na celu ochronę pieszych, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub dużym natężeniu ruchu.

Jak podkreślają eksperci, w ostatnich latach odnotowano wiele wypadków związanych z nieprawidłowo otwieranymi bramami, które powodowały poważne obrażenia u pieszych, rowerzystów, a nawet zwierząt domowych. Ostre elementy konstrukcyjne bram stanowiły szczególne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci.

Minimalne wymiary dla komfortu i bezpieczeństwa

Nowe regulacje wprowadzają również konkretne minimalne wymiary dla bram wjazdowych i furtek:

Brama wjazdowa: co najmniej 2,4 m szerokości.

Furtka: co najmniej 0,9 m szerokości.

W przypadku budynków wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, furtki muszą być zaprojektowane w sposób, który nie utrudnia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to, że przejścia powinny być pozbawione progów i stopni, a dostęp do budynków musi być swobodny i bezpieczny dla wszystkich użytkowników.

Zmiany obejmą także konstrukcję samych ogrodzeń. Chociaż stawianie płotów pozostaje dozwolone, nie mogą one stwarzać zagrożenia dla otoczenia. W związku z tym, od 2026 roku zabronione będzie stosowanie następujących elementów: drutu kolczastego, ostrych kolców, tłuczonego szkła na wysokości poniżej 2,2 m od poziomu terenu.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy będą obowiązywać na terenie całej Polski, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich oraz w gospodarstwach rolnych. Wyjątki przewidziano jedynie dla obiektów o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa, takich jak zakłady karne czy obiekty wojskowe.

Warto zaznaczyć, że część przepisów wejdzie w życie 31 grudnia 2026 roku, a kolejne dopiero 31 grudnia 2029 roku. Oznacza to, że inwestorzy i właściciele nieruchomości mają czas na zapoznanie się z nowymi regulacjami i dostosowanie swoich planów do obowiązujących wymogów.

Złamanie nowych zasad dotyczących budowy ogrodzeń może skutkować poważnymi konsekwencjami. Właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do przebudowy lub demontażu ogrodzenia, a w skrajnych przypadkach może zostać na niego nałożona kara finansowa.

Źródło: Fakt.

