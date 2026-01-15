Sztuczna inteligencja "wybija" młodych pracowników! Coraz mniej ogłoszeń o pracę

Spadła liczba ofert pracy dla młodych o 30% na Pracuj.pl

AI i automatyzacja to główne przyczyny trudniejszego startu zawodowego

Wzrost konkurencji i wymagań pracodawców wobec początkujących

AI podnosi poprzeczkę na rynku pracy dla młodych i niedoświadczonych pracowników

W ubiegłym roku na portalu Pracuj.pl zaobserwowano spadek liczby ogłoszeń skierowanych do osób rozpoczynających karierę zawodową aż o jedną trzecią w porównaniu z rokiem poprzednim – informuje "Rzeczpospolita". Tym samym wejście na rynek pracy staje się coraz trudniejsze dla młodych ludzi.

Anna Goreń, ekspertka z Pracuj.pl, w rozmowie z dziennikiem podkreśla, że start zawodowy młodych jest obecnie bardziej wymagający niż jeszcze kilka lat temu. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji oraz automatyzacja procesów, które zmieniają charakter wielu stanowisk pracy.

Konkurencja na stanowiska dla początkujących pracowników rośnie, wymagania pracodawców idą w górę

Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner serwisów rocketjobs.pl oraz justjoin.it, zwraca uwagę na wzrost konkurencji o stanowiska dla początkujących pracowników. Pracodawcy stawiają coraz wyższe wymagania, ponieważ wiele zadań, które wcześniej stanowiły obszar nauki dla młodych, zostało przejętych przez automatyzację. W efekcie próg wejścia na rynek pracy znacząco się podniósł.

Artykuł w "Rzeczpospolitej" przywołuje przykład Krakowa, który niegdyś był liderem w zatrudnianiu w nowoczesnych usługach dla biznesu. Jednak w ubiegłym roku Warszawa przejęła prowadzenie, co jest efektem serii zwolnień w krakowskich centrach usług. Firmy takie jak Shell i Heineken przenoszą część swoich zadań do Indii, co dodatkowo pogłębia kryzys na rynku pracy dla młodych w tym regionie.

