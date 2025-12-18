SOK intensywnie rekrutuje, dążąc do zwiększenia liczby funkcjonariuszy do ponad 3000, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na bezpieczeństwo na kolei.

Funkcjonariusze SOK mają szerokie uprawnienia, w tym prawo do legitymowania, zatrzymywania i użycia broni palnej na obszarach kolejowych.

Średnie wynagrodzenie strażnika kolei z dodatkami to prawie 8 tys. zł brutto, a pensje specjalistów administracyjnych mogą sięgać nawet 20 tys. zł brutto.

SOK oferuje atrakcyjne benefity, takie jak ulgowe przejazdy koleją, dofinansowanie opieki medycznej, szkoleń i kart Multisport.

Straż ochrony kolei rekrutuje w całej Polsce

Straż Ochrony Kolei (SOK) to uzbrojona i umundurowana formacja odpowiadająca za bezpieczeństwo na terenach kolejowych, dworcach oraz w pociągach. O jej roli zrobiło się głośno po serii incydentów związanych z infrastrukturą kolejową. Obecnie SOK intensywnie uzupełnia kadry – zarówno wśród funkcjonariuszy, jak i pracowników administracyjnych.

Jak podaje dziennik „Fakt”, w formacji służbę pełni obecnie 2 860 funkcjonariuszy, natomiast docelowe zatrudnienie ma wynieść 3 074 etaty. To oznacza stałe zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Uprawnienia i zakres obowiązków SOK

Funkcjonariusze SOK mają kompetencje zbliżone do innych służb mundurowych. Na obszarach kolejowych przysługuje im m.in. prawo do legitymowania, zatrzymywania osób, kontroli pojazdów, nakładania kar, a w uzasadnionych sytuacjach także użycia broni palnej.

Zarobki w Straży Ochrony Kolei

Najbardziej rozpoznawalnym stanowiskiem jest strażnik kolei. Początkowe wynagrodzenie wynosi od 5 tys. do 6,5 tys. zł brutto, jednak realne pensje są wyższe. Jak mówi w rozmowie z „Faktem” Monika Komaszewska, starszy inspektor w Komendzie Głównej SOK, średnie wynagrodzenie funkcjonariusza liniowego z dodatkami to 7 996,46 zł brutto. SOK poszukuje także specjalistów. Naczelnik wydziału analiz technicznych w centrali może liczyć na 17–20 tys. zł brutto. Koordynator BIM zarobi 11–15,5 tys. zł, a inspektor diagnosta ds. automatyki nawet 10 tys. zł brutto. Oferowane są również stanowiska z zakresu BHP i nadzoru inwestorskiego.

Na pensję składają się m.in. premie uznaniowe i godzinowe, dodatki za pracę w nocy, święta, warunki niebezpieczne, staż, nadgodziny, a także deputat węglowy i nagrody jubileuszowe.

Benefity dla pracowników SOK

Pracownicy mogą liczyć na ulgowe przejazdy koleją w kraju i za granicą, dofinansowanie opieki medycznej, szkoleń, studiów, karty Multisport, a także dodatkowy dzień wolny i wsparcie socjalne.

Wymagania i szkolenie kandydatów

Kandydaci muszą mieć co najmniej wykształcenie średnie, ukończone 21 lat oraz spełniać wymogi wynikające z ustawy o transporcie kolejowym. Po pozytywnej rekrutacji obowiązkowe jest 3-miesięczne szkolenie w ośrodkach w Zbąszyniu lub Przemyślu.

