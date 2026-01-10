Lidl przygotował praktyczne i niedrogie upominki na Dzień Babci i Dziadka.

W ofercie znajdziemy personalizowane kubki i łyżeczki (od 9,99 zł), filiżanki (19,99 zł) oraz akcesoria kuchenne (13,99 zł).

Dostępne będą również tekstylia, takie jak ręczniki z dedykacją (14,99 zł), skarpetki (14,98 zł) i poduszki dekoracyjne (19,99 zł).

Od 8 stycznia w Lidlu pojawiła się też oferta sypialniana, m.in. pościel Livarno Home od 24,99 zł i narzuty (39,99 zł).

Kubki, łyżeczki i filiżanki z dedykacją – drobiazg, który zostaje na długo

Babcie i dziadkowie zajmują w rodzinie wyjątkowe miejsce, dlatego warto okazywać im wdzięczność nie tylko od święta, ale każdego dnia. A jeśli zbliżający się Dzień Babci i Dziadka jest okazją do osobistych życzeń, miłym dodatkiem do nich może być drobny upominek. Wśród gadżetów przygotowanych na tę okazję w Lidlu znalazły się produkty, które sprawdzą się podczas codziennych rytuałów. Na półkach mają pojawić się kubki lub łyżeczki z dedykacją dla babci lub dziadka w cenie 9,99 zł/szt. (360 ml). Dla osób, które lubią spokojne poranki przy herbacie, ciekawą opcją są też filiżanki ze spodkiem za 19,99 zł/zestaw (380 ml).

Kuchenne akcesoria dla babci i dziadka – funkcjonalnie i z sercem

Jeśli prezent ma być praktyczny, warto zwrócić uwagę na kuchenne akcesoria dla babci lub dziadka za 13,99 zł/zestaw. To propozycja, która może służyć na co dzień, a jednocześnie pełnić dekoracyjną funkcję – jako sympatyczne przypomnienie od wnuków.

Ręczniki, skarpetki i poduszki – prezent, który przyda się każdego dnia

W ofercie nie zabrakło też rzeczy, które sprawdzają się w domu niezależnie od pory roku. Do wyboru ma być ręcznik z dedykacją w cenie 14,99 zł/szt. (50 × 100 cm) oraz skarpetki Soxo® za 14,98 zł/para – wygodne i ciepłe na chłodniejsze dni. Z kolei dekoracyjna poduszka za 19,99 zł/szt. może odświeżyć salon, a etui na okulary z dedykacją za 9,99 zł/szt. będzie małym, ale bardzo praktycznym dodatkiem.

Pościel Livarno Home i oferta sypialniana

W sklepach Lidla dostępna jest również oferta sypialniana, która może być prezentem nie tylko miłym, ale i funkcjonalnym. Jedwabista pościel z mikrowłókna satynowego Livarno Home pojawi się w promocyjnej cenie – 10 zł taniej, od 24,99 zł/zestaw. Do kompletu można dobrać narzutę na łóżko Livarno (200 × 220 cm) za 39,99 zł/szt., utrzymaną w stonowanych barwach beżu i szarości. Wygodę ma zapewnić także prześcieradło dżersejowe z gumką Livarno w cenie 19,99 zł/szt., dostępne również online na lidl.pl.

PTNW Balcerowicz