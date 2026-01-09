Sprzedaż tradycyjnych alkoholi w Polsce spadła o 5,2% ilościowo i 1,7% wartościowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co wskazuje na zmieniające się preferencje konsumentów.

Rynek napojów bezalkoholowych dynamicznie rośnie, osiągając wartość 2 mld zł i wzrost sprzedaży o 4,8% w ciągu roku, co świadczy o ich rosnącej popularności.

Główne przyczyny tego trendu to rosnąca świadomość zdrowotna, zmiany pokoleniowe oraz większa dostępność i innowacyjność produktów bezalkoholowych.

Producenci alkoholi muszą dostosować się do nowych trendów, inwestując w ofertę bezalkoholową, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów.

Polacy coraz chętniej sięgają po napoje bezalkoholowe

Wydawać by się mogło, że tradycyjne alkohole na stałe wpisały się w krajobraz polskiej kultury i konsumpcji. Najnowsze dane rynkowe pokazują jednak, że sytuacja ulega dynamicznym zmianom. Polacy coraz częściej odwracają się od procentowych trunków, a ich uwagę przyciągają bezalkoholowe alternatywy.

Spadek sprzedaży tradycyjnych alkoholi

Z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wynika, że sprzedaż tradycyjnych alkoholi w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowała spadek. Firma badawcza NielsenIQ podaje, że wartość sprzedaży zmalała o 1,7 proc., a ilość sprzedanych trunków spadła o 5,2 proc. To wyraźny sygnał, że preferencje konsumentów ewoluują.

Boom na napoje bezalkoholowe

O ile tradycyjne alkohole tracą na popularności, o tyle napoje bezalkoholowe przeżywają prawdziwy rozkwit. Anna Wagner z NielsenIQ podkreśla, że "warianty bezalkoholowe nie poddają się ogólnym trendom". Wartość sprzedaży w tej kategorii wzrosła w ciągu minionych 12 miesięcy o 4,8 proc., osiągając imponujący poziom 2 mld zł. Rynek "alko free" dynamicznie się rozwija, oferując coraz szerszy wybór produktów.

Przyczyny zmiany trendów

Skąd bierze się rosnąca popularność napojów bezalkoholowych? Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników:

Zmiany pokoleniowe: Młodsze pokolenia konsumentów wykazują większą świadomość zdrowotną i częściej poszukują alternatyw dla tradycyjnych alkoholi.

Rosnąca świadomość zdrowotna: Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z negatywnych skutków spożywania alkoholu i poszukuje zdrowszych opcji.

Inwestycje w nowe technologie produkcyjne: Producenci napojów bezalkoholowych inwestują w innowacyjne technologie, które pozwalają na tworzenie smacznych i atrakcyjnych produktów.

Większa widoczność oferty: Napoje bezalkoholowe są coraz bardziej dostępne w sklepach i lokalach gastronomicznych, co ułatwia konsumentom ich wybór.

Tomasz Potrzebowski, ekspert ds. rynku wina, cytowany przez „Rzeczpospolitą”, zauważa, że "wpływ na to mają m.in. zmiany pokoleniowe, rosnąca świadomość zdrowotna, inwestycje w nowe technologie produkcyjne, a także większa widoczność tej oferty w sklepach i gastronomii".

Z kolei Patrycja Kamińska, rzeczniczka sieci Netto, podkreśla, że trend sięgania po trunki bezalkoholowe się umacnia. Potwierdza to obserwacje z rynku i rosnące zainteresowanie konsumentów tego typu produktami.

Przyszłość rynku alkoholowego

Czy to oznacza, że tradycyjne alkohole znikną z rynku? Z pewnością nie. Jednak rosnąca popularność napojów bezalkoholowych pokazuje, że preferencje konsumentów ulegają zmianie. Producenci alkoholi będą musieli dostosować się do nowych trendów i oferować szerszy wybór produktów bezalkoholowych, aby utrzymać swoją pozycję na rynku.

Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Karpacz 2025