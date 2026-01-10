- W 2026 roku przewidziano 8 niedziel handlowych, z czego 3 ostatnie wypadają w grudniu, co ułatwi świąteczne zakupy.
- Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku odbędzie się 25 stycznia, a pierwsza niedziela stycznia (11.01) będzie dniem bez handlu.
- Regulacje prawne ograniczające handel w niedziele obowiązują od 2018 roku, z nielicznymi wyjątkami dla placówek takich jak stacje benzynowe czy apteki.
- Zaplanowanie zakupów z uwzględnieniem kalendarza niedziel handlowych jest kluczowe, zwłaszcza w okresach przedświątecznych.
Rok 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim konieczność planowania zakupów z uwzględnieniem niedziel handlowych. Warto zaznaczyć, że 11 stycznia 2026 roku to niedziela, w którą sklepy pozostaną zamknięte. Ale bez obaw, w nadchodzącym roku przewidziano kilka okazji do zrobienia zakupów w niedzielę. Kiedy dokładnie wypadają niedziele handlowe w 2026 roku?
Kalendarz niedziel handlowych 2026
Oto pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:
- 25 stycznia 2026,
- 29 marca 2026,
- 26 kwietnia 2026,
- 28 czerwca 2026,
- 30 sierpnia 2026,
- 6 grudnia 2026,
- 13 grudnia 2026,
- 20 grudnia 2026.
Znajomość dat niedziel handlowych jest kluczowa dla efektywnego planowania zakupów. Szczególnie ważne jest to w okresach przedświątecznych, kiedy to dostępność sklepów w niedziele może znacząco ułatwić przygotowania.
Regulacje prawne dotyczące niedziel handlowych
Przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedziele w Polsce zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa ta stopniowo wprowadzała ograniczenia, aż do obecnego stanu, w którym handel dozwolony jest jedynie w wybrane niedziele w roku.
Ustawa przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu. Oznacza to, że w niektóre niedziele, pomimo ogólnych ograniczeń, niektóre placówki handlowe mogą prowadzić działalność. Do tych wyjątków należą między innymi:
- stacje benzynowe,
- apteki i punkty apteczne,
- sklepy, w których handel prowadzi właściciel,
- placówki gastronomiczne,
- kwiaciarnie,
- sklepy z pamiątkami,
- sklepy na dworcach i lotniskach.
Warto pamiętać, że zakres tych wyjątków jest ściśle określony w ustawie.